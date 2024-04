Lidegaards alternative flertal udenom regeringen smuldrer hurtigt

For en kort stund øjnede De Radikales Martin Lidegaard muligheden for at kunne bringe regeringen i mindretal med et forslag om et nyt ministerkodeks.

Ved at samle oppositionen, løsgængere og det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut ville mandaterne kunne fordeles med 88-87 i oppositionens favør, meldte Martin Lidegaard til Politiken tirsdag.

Men allerede senere på tirsdagen rammer Aki-Matilda Høegh-Dam en pæl igennem De Radikales plan.

Det er nemlig slet ikke nordatlantisk kutyme at stemme om dansk indenrigspolitik.

- Vi støttede oprindeligt forslaget, men vi stemmer jo normalt aldrig om danske anliggender, og det har vi aldrig gjort, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til avisen.

Direkte adspurgt om hun vil stemme for De Radikales forslag, svarer hun "nej".

Forslaget ville indføre et nyt ministerkodeks, pålægge regeringen at tage referater fra interne møder og oprette en lynuddannelse for nye ministre.

Oprindeligt havde Martin Lidegaard fået indtryk af, at løsgængerne Mike Fonseca, Theresa Scavenius, Lars Boje Mathiesen samt Aki-Matilda Høegh-Dam fra det grønlandske parti Siumut havde givet tilsagn til at støtte forslaget.

Men Aki-Matilda Høegh-Dam mener, at hun udelukkende har tilkendegivet over for De Radikale, at hun er enig i forslaget - og ikke, at hun vil stemme for.

/ritzau/