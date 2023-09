Lidl køber ti tidligere Aldi-butikker i nye dele af Danmark

I forbindelse med dagligvarekæden Aldis lukning i Danmark køber discountkæden Lidl ti tidligere Aldi-butikker.

Købet sker gennem kæden Rema 1000.

I februar 2023 købte Lidl fire butikker og fem projekter fra Aldi.

Med disse udvidelser er kæden oppe på 154 butikker på tværs af Danmark.

Det skriver Lidl i en pressemeddelelse.

Rema 1000 har købt 114 ud af 188 tidligere Aldi-butikker i Danmark. Købet blev godkendt i slutningen af august 2023.

Rema 1000 har dog forpligtet sig til at frasælge "et mindre antal af butikkerne", så købet ikke ender med at skade konkurrencen i nogle lokalområder.

Det er ti af disse butikker, som Lidl har købt.

De nye Lidl-butikker ligger i i Slagelse, Stege, Væggerløse, Bjerringbro, Brande, Esbjerg, Hirtshals, Holstebro, Viborg og Aabybro.

- Vi satte os et ambitiøst mål om at nå 150 butikker i det nuværende forretningsår. Det er en ekspansion uden sidestykke i Lidls danmarkshistorie, og en udvikling vi er meget stolte af, siger Jens Stratmann, administrerende direktør i Lidl Danmark.

Alle nuværende butiksmedarbejdere fra de pågældende Aldi-butikker får tilbudt ansættelse i Lidl.

- Vi glæder os til at tage imod både nye medarbejdere og ikke mindst vores kunder i de pågældende byer, siger Jens Stratmann.

På grund af sit omfang skal aftalen godkendes af Konkurrencestyrelsen.

Når de juridiske aspekter af handlen er på plads, begynder ombygningen af butikkerne.

I maj annoncerede dagligvarekæden, at man udfaser al salg af tobak inden udgangen af 2028. Som led i dette vil samtlige nye Lidl-butikker ikke have tobak på hylderne.

Det gælder også de ti nye adresser.

