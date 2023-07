Lidl nedsætter også priserne: Dagrofa kan følge efter

Lidl vil i den kommende tid sænke priserne på plejeprodukter og derudover være "prisaggressive".

Det oplyser supermarkedskæden skriftligt til Ritzau.

- Kunderne kan derfor forvente flere prisnedsættelser på både private label-produkter og mærkevareprodukter, lyder det fra Khalil Jehya Taleb, der er viceindkøbsdirektør i Lidl Danmark.

Han pointerer, at kæden allerede i marts sænkede priserne på de første produkter og siden har nedsat prisen på flere hundrede produkter.

Dagligvarekoncernen Dagrofa, som ejer Meny samt leverer til Spar, Min Købmand og Let-Køb, meddeler skriftligt, at den allerede har konkurrencedygtige priser.

Informationsdirektør Morten Vestberg skriver dog, at man "følger markedet tæt".

- Vi har ikke sikret os det fulde overblik endnu, men hvis vi vurderer, at en prisjustering er nødvendig, så kommer den inden længe.”

Ritzau har også spurgt det danske onlinesupermarked Nemlig.com, om den vil nedsætte priserne.

- Vi har vores faste discount-prismatch mod Rema1000 på 1500 varer. Generelt forventer vi også prisfald den kommende tid, og vi følger prisudviklingen på personlig pleje tæt, skriver direktør Jack Enevoldsen i et skriftligt svar.

Rema 1000 har ingen kommentarer til de andre supermarkedskæders prisnedsættelser, men pointerer i en mail, at "det som altid er vigtigt for os at være på plads på priserne som discountkæde".

Salling Group nedsatte torsdag prisen på 300 dagligvarer i personlig pleje i Føtex og Bilka. Konkurrenten Coop Danmark oplyste efter dette, at den "inden for meget kort tid" vil gøre det samme grundet konkurrencen.

Ifølge TV 2 valgte Salling Group at sænke priserne, fordi man vil "investere i at sikre kunderne lavere normalpriser" efter en lang periode med inflation og prisstigninger på dagligvarer.

Priserne er i gennemsnit blevet sænket med 22 til 23 procent.

/ritzau/