Lidt under halvdelen af Børsen står tilbage efter brand

Der er omkring 45 procent tilbage af Børsen i København, efter at der udbrød en brand tirsdag.

99 procent af den kunst, der var i bygningen, er desuden blevet reddet.

Det er kommet frem fredag eftermiddag, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) besøger området omkring branden.

Statsministeren er til stede sammen med blandt andre en røgdykker, som var på arbejde, da branden brød ud.

Hun fortæller også, at hun blev mest rørt, da dragespiret kollapsede tirsdag morgen.

- Men det kommer op igen. Det er dejligt, at Dansk Erhverv fra første sekund har sagt, at Børsen selvfølgelig bliver genopført, siger hun.

Dansk Erhverv ejer Børsen-bygningen, og sagde allerede umiddelbart efter branden, at bygningen skal genopbygges.

Mette Frederiksen kan fredag ikke svare på, om staten kommer til at finansiere noget af genopbygningen af bygningen.

- Det er alt for tidligt at svare på. Det vigtigste er, at vi er enige om, at Børsen skal tilbage, siger statsministeren.

Ifølge Dansk Erhvervs administrerende direktør Brian Mikkelsen har man mødt velvilje fra blandt andre Statsministeriet, men man diskuterer ikke økonomi på nuværende tidspunkt.

Mette Frederiksen spørger også Brian Mikkelsen, hvordan de sidste 45 procent af bygningen ser ud.

- Der er meget vand derinde, og der er meget røg derinde, svarer Brian Mikkelsen.

Børsen var i gang med at blive renoveret, da branden brød ud.

Fredag faldt en kæmpe saks, som skal bruges til at klippe stilladset rundt om bygningen, ned.

Tim Ole Simonsen, som er indsatsleder hos Hovedstadens Beredskab, har oplyst på et pressemøde, at den flere ton tunge saks, sidder fast mellem stilladset og bygningsmuren.

Beredskabet vurderer, at saksen ikke har forårsaget voldsomme skader på bygningen.

Ingen kom til skade i forbindelse med branden, og brandårsagen er fredag ikke kendt.

