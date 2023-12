Ligestilling af bloddonation for homoseksuelle ventes i midt 2024

Sundhedsministeriet forventer, at det fra midten af næste år vil være muligt for mænd, der har sex med mænd, at donere blod på lige fod med alle andre.

Det oplyser ministeriet til Altinget.

Det sker ifølge Altinget, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der ikke er noget fagligt til hinder for at lempe reglerne for bloddonation fra mænd, der har sex med mænd.

De nye regler vil fungere sådan, at der fremover vil være en karantæneperiode for alle, der har haft analsex med en ny partner i løbet af de seneste fire måneder, hvis de vil donere blod.

Allerede i august skrev sundhedsordførerne Flemming Møller Mortensen (S) og Linea Søgaard-Lidell (V) samt politisk ordfører Monika Rubin (M) i et debatindlæg i Altinget, at homoseksuelle mænd i Danmark skal kunne donere blod på lige fod med andre.

Da skrev de også, at de forventede, at der "meget snart" kunne blive sat "en stopper for mange års diskrimination af homoseksuelle bloddonorer i Danmark".

/ritzau/