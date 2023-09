Ligestillingsminister kalder partis opslag om kvindegruppe upassende

Et opslag af Alternativet på Facebook, om at partiet nu har den første folketingsgruppe med kun kvinder i historien, møder hård kritik af landets ligestillingsminister.

- Dobbelt upassende fejring, indleder ligestillingsminister Marie Bjerre (V) et opslag på det sociale medie X.

- 100 procent kvinder må da aldrig være målet. Køn skal hverken diskvalificere eller kvalificere os. Tror ikke Alternativet er et rart sted at være mand!, skriver Marie Bjerre.

Opslaget fra Alternativet blev slået op torsdag. Det indledes med teksten "i dag er en historisk dag".

Herefter lyder det, at partiet nu har en folketingsgruppe kun med kvinder, efter at Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen er blevet godkendt som suppleant for Torsten Gejl, der er sygemeldt med stress.

Den del af opslaget har Marie Bjerre også bemærket.

- Og så kommer fejringen tilmed i kølvandet på Torsten Gejls sygemelding, skriver hun videre.

Politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, sagde torsdag til Ritzau, at hun ser det som positivt, at gruppen nu kun består af kvinder, fordi der i det store billede stadig er en overvægt af mænd i Folketinget.

Spørgsmål: Hvis du selv kunne vælge den optimale folketingsgruppe, ville du så også have mænd i den?

- Ja, absolut. Det, vi kæmper for, er ligestilling for alle køn, sagde Franciska Rosenkilde videre torsdag.

Foruden Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen og Franciska Rosenkilde består Alternativets gruppe af Helene Liliendahl Brydensholt, Sascha Faxe, Christina Olumeko og Theresa Scavenius.

Det er dog kun midlertidigt. Torsten Gejl har sagt, at han planlægger at vende tilbage.

Han sygemeldte sig i starten af august efter at have haft smerter i skuldre og ben som følge af stress.

