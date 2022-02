Ligestillingsområde fortsætter som kastebold med ministerrokade

Ligestillingsafdelingen er vant til at flytte fra ministerium til ministerium. Siden den første minister for ligestilling blev udpeget i 1999 har området haft 14 forskellige.

Med fredagens ministerrokade flytter ligestillingsafdelingen så fra Beskæftigelsesministeriet til Transportministeriet.

Og at ligestillingsområdet bliver placeret netop der, havde Dansk Kvindesamfund, som arbejder for ligestilling, ikke forudset.

- Der er forskellige ressortområder, det kunne ligge under, men transport er ikke det mest oplagte sted. Det var i hvert fald ikke lige det, at jeg havde tipset en 13'er på, siger forkvinde Helena Gleesborg Hansen.

Samtlige af de 14 forskellige ministre for ligestilling har alle samtidig haft andre ministerposter.

Helena Gleesborg Hansen havde ønsket sig, at regeringen ville opprioritere ligestillingsområdet med et selvstændigt ministerium.

- Vi er bekymrede, når ligestillingsområdet igen ikke får sit eget ministerie og sine egne ressourcer tildelt og ikke bliver opprioriteret mere. Det så vi meget gerne, for der er meget at tage fat på, siger Helena Gleesborg Hansen.

Da Lars Løkke Rasmussens anden regeringen tiltrådte i 2015, blev ligestillingsområdet lagt under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kort efter blev ressortområdet lagt under en afdeling i Udenrigsministeriet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udpegede Mogens Jensen (S) som ligestillingsminister, mens han også var minister for landbrug, fødevarer og nordisk samarbejde.

Men da han trak sig som som følge af minksagen, overdrog han ligestillingsområdet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Dengang sagde Mogens Jensen, at det netop gav mening at placere området der, fordi "meget af det der kan og skal gøres for ligestilling" er hæftet op på love og regler fra beskæftigelsesområdet.

Men nu er det altså den nye transportminister Trine Bramsen, som skal tage sig af området.

Og med hende i front håber Dansk Kvindesamfund, at nogle af de store ligestillingsdagsordner bliver løftet.

Helene Gleesborg Hansen nævner kvindedrab, opsamling på samtykkeloven, og bedre seksualundervisning.

Og så er der ligelønsproblematikken, flere kvinder i bestyrelser og et opgør med det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked.

- Trine Bramsen er en dygtig politiker, og som forsvarsminister har hun sat fokus på seksuel chikane og sexisme i Forsvaret og været med til at afdække det. Så vi håber, at hun vil fortsætte i det spor, siger Helena Gleesborg Hansen.

/ritzau/