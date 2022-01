Ligestillingsordfører om erstatning til muslimske kvinder: Misbrug af ligebehandlingslov

Skole skal betale 25.000 kroner til to muslimske kvinder, som fik deres praktikforløb afbrudt, da de nægtede at give mandlig kollega hånden. Ligestillingsordfører Lars Aslan Rasmussen (S) kalder afgørelsen "surrealistisk"

Kan en skole påbyde kvindelige ansatte med muslimsk baggrund at give hånd til mandlige kolleger? Det er essensen af to identiske sager fra 2019, som Ligebehandlingsnævnet nu har taget stilling til. Sagerne handler om to muslimske lærerstuderende, der fik afbrudt deres praktikforløb på en skole, fordi de nægtede at give en mandlig praktikvejleder hånden og efterfølgende fastholdt, at de heller ikke ville gøre det fremover. Men den beslutning var udtryk for “indirekte forskelsbehandling på grund af religion eller tro”, har Ligebehandlingsnævnet nu fastslået. Kommunen, som folkeskolen hører under, skal derfor betale kvinderne en godtgørelse på 25.000 kroner hver.

Lars Aslan, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet og tidligere skolelærer, hvad mener du om, at de to muslimske kvinder, der fik afbrudt deres praktikforløb, nu får en godtgørelse på 25.000 kroner?

Jeg mener, at det er helt surrealistisk. Det er alt andet end noget, der har med ligebehandling at gøre. Ligebehandling er forhåbentligt, at man kan give hånd til hinanden, uanset hvilket køn man har. Det er klart, at vi meget gerne vil kigge på lovgivningen, og jeg håber, at kommunen appellerer afgørelsen.

Har du ikke tillid til Ligebehandlingsnævnets afgørelse?

Jo, men det er ikke det, som nævnet skal bruges til. Det skal ikke bruges på en måde, hvor man kan få 25.000 kroner, hver gang der sker noget på arbejdspladsen, som ikke lige passer ind i ens hoved. Det er ikke meningen. Der er også arbejdspladser, hvor man kan klage over, at man skal gå i det samme tøj som alle andre, og sådan kan man blive ved. Det er en meget tvivlsom afgørelse, som kan blive en glidebane.

Anfægter du nævnets afgørelse, eller at det bliver brugt til noget andet end hensigten?

Jeg mener helt klart, at det er misbrug af nævnet. Det er ikke nævnet, der som sådan gør noget forkert. De følger vel bare den lovgivning, der er.

De to muslimske kvinder kræver ikke noget af andre. De forbeholder sig bare retten til ikke selv at give hånd. Er det ikke et legitimt krav, som hører under den personlige frihed?

Når man er på en arbejdsplads, så følger man de regler, der er. Hvis der kom en kvinde og gav hånd til mine kvindelige kolleger og ikke til mig, ville jeg da også føle, at det var enormt ydmygende. Ikke at ville give hånd er et meget tydeligt signal om, at vi ikke er ligeværdige. Vi skal også huske, at det er en forsvindende lille gruppe af danske muslimer, som ikke kan finde ud af det, og derfor synes jeg, det er ærgerligt, hvis de kommer til at sætte dagsordenen. Jeg kan frygte, at islamistiske kredse i Danmark kan bruge den her dom og sige: "Du skal bare klage, så kan du få nogle penge."

Hvad går tabt, fordi en lille gruppe af kvinder ikke giver hånd til mænd?

Det er bare almindelig høflighed at give hånd, når man er i et land, hvor det er kulturen. Jeg har selv lige været i Tyrkiet, hvor min far kommer fra, og alle kvinderne dernede gav mig hånden. På Christiansborg skal vi selvfølgelig støtte op om, hvad de har bestemt på den pågældende skole. Vi glemmer, at der på skolerne er masser af muslimer ansat, og vi skal undgå, at der kommer en islamisk bølge, hvor mange velintegrerede muslimer bliver presset til at vælge side.

De to kvinder havde gennemført et tidligere praktikforløb på en anden skole uden anmærkninger. Hvis en skole accepterer, at ansatte ikke giver hånd til det modsatte køn, fastholder du så stadig, at det er et problem?

Jeg synes stadig, at der er noget forkert og usympatisk ved, at man gør forskel på folk, men hvis man på en skole har nogle andre regler, så støtter jeg selvfølgelig op om det. Det skal jeg ikke blande mig i. Men det er ærgerligt, hvis fænomenet bliver udbredt, og derfor synes jeg som sagt også, at man skal kigge på lovgivningen.

Hvad vil du konkret gøre?

Vi har en løbende dialog med de andre partier, og jeg tror, det er kommet bag på alle, at man kan vinde en sag på det her. Jeg håber, at skolen går videre med det, og hvis de ikke får medhold, så må vi kigge på, om det er det, der er meningen med ligebehandlingsloven.