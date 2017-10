Ny V-ordfører: Debat om sexchikane ligner den om vold mod børn

Voldsomt mange kvinder er stået frem i debat om sexchikane, mener Mads Fuglede. Han er åben for ny lovgivning.

Det gør stort indtryk på ligestillingsordfører i Venstre Mads Fuglede, at mange især kvinder fortæller på sociale medier, at de har været udsat for sexchikane.

Han sammenligner det med, da man forbød vold mod børn.

- Det følger mønstret for, da man skulle holde op med at slå børn. Vi indser, at man ikke bare kan slå det hen i spøg eller lave dårlige vittigheder om det.

- Der tror jeg, at vi er ved at være med det her emne. Det er et meget stort problem for rigtig mange kvinder, siger han.

Ifølge Mads Fuglede er emnet ikke prioriteret i dansk politik. Han mener, at mænd skal indse, at det er et alvorligt emne, som der skal snakkes om.

En debat om seksuel chikane er blusset op over store dele af verden, efter flere skuespillerinder er trådt frem og har fortalt, at de havde været udsat for chikane og i visse tilfælde voldtægt af den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein.

På det sociale medie Twitter er folk, der har været udsat for sexchikane, efterfølgende begyndt at skrive #metoo for at skabe en forståelse for, hvor udbredt problemet er.

Mads Fuglede er ikke afvisende over for lovgivning på området.

- Jeg synes, det er et meget voldsomt problem. Det er noget, der skal gøres noget ved på en fornuftig facon både via en dialog og øget lovgivning på området. Det er både, hvad angår straf og øget påbud.

I Frankrig er et nyt lovforslag på dagsordenen. Det vil gøre det forbudt at pifte efter piger på gaden og forbyde tilråb, som kan opfattes som sexchikane.

Overtrædelser skal kunne takseres med en bøde på stedet.

Også Sveriges udenrigsminister Margot Wallström har krævet politisk handling. Hun har dog ikke præciseret, hvad det indebærer.

Mads Fuglede betegner det som meget upassende at pifte efter piger på gaden. Det er en handling, som han slet ikke kan forstå, siger han.

Alligevel er han ikke sikker på, at Danmark i fremtiden vil se et forbud som det i Frankrig.

- Jeg tror, at det er et forbud, der er meget svært at håndhæve i praksis.

- Men hvis nogen kommer og viser mig en rapport, hvor mange kvinder synes, at det fungerer, og at ordensmyndighederne siger det samme, er jeg meget positivt stemt over for det, siger han,

Mads Fuglede mener, at sexchikane i Danmark er et meget alvorligt problem, men han vil ikke kalde det for sit største fokus.

/ritzau/