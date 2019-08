Lille flertal i V-bagland vil have en borgerlig regering

En rundspørge peger på, at flest medlemmer mener, at Venstre skal gå til valg på en borgerlig regering.

Venstre har fået en turbulent start på den politiske sæson. Noget af det, som har givet anledning til en del furore, er spørgsmålet om, hvorvidt Venstre skal søge et bredt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Partiets næstformand Kristian Jensen mente (V) - indtil han på Venstres sommergruppemøde blev nødt til at bakke tilbage - at tanken skal droppes, mens formand Lars Løkke Rasmussen (V) ikke vil begrave tanken.

I Venstres bagland tegner der sig dog et billede af, at opbakningen til en borgerlig regering er størst. Det fremgår af en rundspørge, som Ritzau har sendt til 1172 Venstre-medlemmer med tillidsposter.

277 har svaret, og dermed er rundspørgen ikke repræsentativ, men den kan give et billede på, hvad det er for en holdning, der tegner sig i Venstres bagland.

155 siger ja til en ren borgerlig regering, mens 77 siger ja til, at Venstre skal gå til valg på ønsket om en eventuel SV-regering.

Jens Wistoft, som er byrådsmedlem i Aabenraa, mener, at udgangspunktet for Venstre bør være at stræbe efter en borgerlig-liberal regering.

- Det er helt naturligt for mig. Det er udgangspunktet, og det er det, vi skal gå til valg på. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan samle os på midten og indgå et samarbejde, for jeg er ikke tilhænger af yderfløjene, siger han.

For byrådsmedlem i Tønder, Allan Skjøth, er tanken om et bredt regeringssamarbejde over midten derimod meget tiltalende og desuden noget, han i mange år har talt varmt om.

- Det er også derfor, at jeg fortsat kan bakke op om Løkke – det er SV-samarbejdet det handler om for mig og ikke så meget persongalleriet, siger han.

SV-diskussionen begyndte, da Lars Løkke Rasmussen midt i valgkampen udgav bogen "Befrielsens Øjeblik", hvor han talte for, at en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre kunne blive en mulighed.

Dagen før valget 5. juni smed Lars Løkke Rasmussen endnu en bombe, da han annoncerede, at Venstre ikke længere gik til valg på at danne en borgerlig-liberal regering, men at det var hans førsteprioritet at danne en regering hen over midten.

I sidste uge på Venstres årlige sommergruppemøde holdt Løkke fast i en SV-regering som en mulighed:

- Jeg kommer ikke som formand til at afskrive mig nogen muligheder, sagde han.

/ritzau/