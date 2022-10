Lille føring til rød blok i måling før forventet valgudskrivelse

Der er tæt på dødt løb mellem rød og blå blok i den seneste politiske meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Målingen er den sidste, inden statsminister Mette Frederiksen (S) ventes at udskrive folketingsvalg senere i denne uge.

Rød blok står til 86 mandater, mens blå blok står til 85 mandater. Rød blok får 50,0 procent af stemmerne, mens blå blok lander på 47,8 procent.

Hertil kommer fire mandater, som Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, med 2,2 procents vælgertilslutning står til at få, samt fire mandater fra henholdsvis Grønland og Færøerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lars Løkke Rasmussen har afvist at pege på en statsministerkandidat fra rød eller blå blok inden valget.

Den tidligere Venstre-statsminister vil bruge sine mandater på at få dannet en bred regering hen over midten, hvis det altså lykkes for Moderaterne at komme over spærregrænsen på 2,0 procent ved valget.

Det kræver 90 mandater at have et flertal i Folketinget.

Det hører med til historien, at der i mandagens måling er en statistisk usikkerhed på 3,1 procentpoint for begge blokke.

For de enkelte partier, der står til at komme i Folketinget, varierer den statistiske usikkerhed fra Moderaternes 0,9 procentpoint til Socialdemokratiets 2,7 procentpoint.

I det interne styrkeforhold i blå blok fortsætter Venstre tilsyneladende med at rykke fra De Konservative.

Venstre står til at få 15,5 procent af stemmerne i mandagens måling. De Konservative falder til 11,0 procent.

Begge partier stiller med en statsministerkandidat i form af Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen lander i mandagens måling på 8,4 procent af stemmerne.

Socialdemokratiet er størst med 25,3 procents tilslutning.

Målingen fra Voxmeter er foretaget i perioden 26. september til og med 2. oktober.

1001 repræsentativt udvalgte personer over 18 år er blevet spurgt.

Det seneste folketingsvalg fandt sted 5. juni 2019. Næste valg skal senest afholdes fire år senere.

Efter at Minkkommissionen i juni i år kom med hård kritik af regeringen i sagen om aflivning af alle mink i Danmark, stillede De Radikale imidlertid et ultimatum om, at Mette Frederiksen skulle udskrive valg senest ved Folketingets åbning tirsdag 4. oktober.

Hvis hun ikke gør det, vil De Radikale vælte regeringen ved at udtrykke mistillid.

Netop De Radikale får i mandagens måling fra Voxmeter opbakning fra 6,0 procent af de adspurgte.

Alternativet ligger efter fusionen med Grøn Alliance fortsat under spærregrænsen. Partiet står til at få 1,5 procent af stemmerne.

Med Frie Grønnes 0,4 procents tilslutning er der dermed stemmespild på samlet 1,9 procent for de såkaldt grønne partier i Voxmeter-målingen.

/ritzau/