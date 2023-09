Kathrine Lilleør: Jeg er ikke blevet valgt til at sætte to streger under statsministerens mening

I sommer åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) debatten om aktiv dødshjælp, da hun i en tale fortalte, at hun går ind for aktiv dødshjælp. Nu vil regeringen nedsætte “Udvalget for en mere værdig død”. Til at stå i spidsen for udvalget har regeringen valgt sognepræst Kathrine Lilleør.

Hun har tidligere været modstander af aktiv dødshjælp, men bekendtgjorde i marts i en klumme i Berlingske, at hun havde skiftet mening og nu var tilhænger af at legalisere aktiv dødshjælp i Danmark. Da Kristeligt Dagblad i samme periode talte med hende, sagde hun blandt andet, at "menneskets værdi er stærkt reduceret, hvis man har en stat, som insisterer på at holde liv i mennesker, som faktisk ikke ønsker at blive holdt liv i, fordi lidelsen er uoverstigelig."

Kathrine Lilleør, du skal være formand for det nye udvalg. Ved du, hvem der ellers skal være med, og hvordan de bliver udpeget?

Der er en udvælgelsesproces i gang, og det kan jeg ikke sige så meget mere om nu. Men jeg ser frem til, at der kommer et kompetent udvalg af personer, der dels i deres dagligdag arbejder med døende og dels har en mere akademisk tilgang til emnet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvornår fik du tilbudt formandsposten og af hvem?

Jeg er blevet udnævnt af regeringen. Den nærmere praksis synes jeg ikke er relevant.

Hvad er det helt præcist, udvalget skal præsentere for regeringen?

Regeringen har bedt om et refleksionspapir, og hvad dét indebærer, er en af de ting, vi skal tale om i udvalget og finde frem til i fællesskab.

Hvornår skal I have refleksionspapiret klart?

Tidsrammen er et års tid.

Hvilke personlige overvejelser har du gjort dig om at stille dig i spidsen for et udvalg, hvis arbejde potentielt kan danne grundlag for, at aktiv dødshjælp indføres i Danmark?

Vi skal ikke arbejde med aktiv dødshjælp, men med en værdig død. Opdraget er en nødvendig og begavet samtale med folk, som kommer vidt forskellige steder fra, så vi rundt om bordet kan forsøge at finde en fællesnævner for, hvad en værdig død er. Og værdighed her skal forstås som noget, der kommer indefra – en værdig død for mig er ikke nødvendigvis det samme som en værdig død for dig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lige nu er udvalget i en fase, hvor min holdning ikke er det vigtigste, og som kommende formand er jeg slet ikke interesseret i at sætte mange flere ord på, for jeg har et udvalg, hvis arbejde jeg skal respektere. Det er vigtigt, at jeg som formand ikke begynder at reflektere, før vi har mulighed for at mødes.

Mette Frederiksen sagde i en tale i forsommer, at hun går ind for aktiv dødshjælp. Du er tidligere i år kommet frem til en lignende konklusion i en klumme i Berlingske- at man ”bør gøre aktiv dødshjælp lovlig i Danmark”. Tror du, du er blevet valgt som formand på grund af din klumme?

Det ved jeg ikke. Sammenfaldet i meninger er din udlægning. Jeg er ikke klar over, hvad Mette Frederiksen mener, jeg ved heller ikke helt, hvad jeg selv mener. Det er et svært emne at have meget firkantede holdninger til. For det er så personligt, hvordan vi definerer værdighed. Men jeg er ikke blevet valgt til at sætte to streger under, hvad statsministeren eventuelt mener. Jeg tager regeringen på ordet, når den siger, at vi i udvalget er blevet sat fri til at mene, hvad vi vil.

Men tror du, at du ville have fået samme tilbud for et år siden?

Det er ikke et tilbud, men en opgave, jeg er blevet stillet, og som jeg kunne have fået når som helst. Jeg har siddet i Det Etiske Råd i 00’erne, haft min egen klumme i Berlingske i 20 år båret af etiske og teologiske emner, og jeg har været formand for adskillige udvalg i Undervisningsministeriet så sent som for to år siden.

Når du siger, at du ikke helt ved, hvad du selv mener om emnet, fordi det er et emne, det er svært at have "firkantede holdninger til", betyder det så, at du er usikker på, hvor grænsen skal gå for legalisering af dødshjælp, eller er du - siden du skrev den omtalte klumme i Berlingske - blevet i tvivl om, hvorvidt aktiv dødshjælp i det hele taget bør indføres i Danmark?

Det er ikke et emne, man kan have en nagelfast mening om. Mit synspunkt skal indgå i processen med resten af udvalget- en proces, som jeg har stor respekt for.

Kristeligt Dagblad har samlet de bedste artikler og debatindlæg om aktiv dødshjælp ét sted. Læs med her.