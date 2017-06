Lise Nørgaard: Det er værd at blive 100 år

Omkring 200 gæster - heriblandt to hunde - samledes onsdag eftermiddag for at fejre journalisten og forfatteren Lise Nørgaard ved en reception på forlaget i Gyldendal

Hvor er hun? Det er den forhenværende tv-vært Poul Thomsen, som spørger. Han står på den røde løber med en border terrier hvalp under armen og spejder efter Lise Nørgaard.



Hun er ikke umiddelbart til at få øje på, for hun sidder på en stol i forlaget Gyldendals gård i det indre København og tager imod de omkring 200 gæster, hun har inviteret til reception i anledning af sin 100-års fødselsdag.

Poul Thomsen og Lise Nørgaard har kendt hinanden i mange år. Poul Thomsen ved, at hunde gør noget ved fødselarens hjerte, derfor har han taget hvalpen med i toget fra Randers til København. Mens Poul Thomsen venter med hvalpen under armen, får Lise Nørgaard hilst på Lykke Friis, der er prorektor for Københavns Universitet. Friis er også flankeret af sin hund.

Længe sidder Lise Nørgaard på en stol, hilser, taler, griner og stråler sammen med junivejret, som viste sig fra sin bedste side.

Lidt tidligere fulgte Gyldendals litterære direktør, Johannes Riis, Lise Nørgaard op af den røde løber, mens et jazzorkester spillede ”Happy Birthday” for den 100-årige. Riis var også den første, som tog ordet. Han beskrev Lise Nørgaard som en inspiration og som et tidsvidne, der har set, hørt og erfaret.



”Lise Nørgaards viljestyrke er titanisk i både kraft og omfang. Den er frygtindgydende. Hun har fulgt sin egen kurs, og jeg melder mig gerne som en, som nødig ville være kommet i vejen for den,” sagde han.

En række af de skuespillere, som spillede med i Matador var mødt op blandt andet Kurt Ravn, Jesper Langberg, Per Pallesen, Susse Wold og Bent Mejding. Om Matador sagde Riis:



”Agnes, Laura, Kathrine og Herbert er referencepersoner for os på linje med vores egen kødlige moster og onkler.”



Mens der blev spist dybrøde jordbær, nippet til salte mandler og drukket mousserende vine, blev der talt om, hvad der skete dengang i Korsbæk fra 1929 til 1947.



Folketingsmedlem Mogens Lykketoft (S) undrede sig over, hvorfor Korsbæks læge og modstandsmand politisk var radikal, mens kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen røbede, at han vidste, hvem virkelighedens provst Meyer var.

”Jeg har det fra Lise Nørgaard, men jeg siger ikke mere. Man ser ikke provst Meyer i serien, men indirekte bliver han udstillet. Det er et elegant træk,” sagde han.



Operasanger Jens-Christian Wandt havde taget en gave med, som alle gæsterne fik lov at dele med fødselaren. Han fremførte Lise Nørgaards yndlingssang ”I Danmark er jeg født” og bagefter sørgede han for, at der blev sunget fødselsdagssang for dagens hovedperson.



Med til at synge var blandt andet kunstneren Per Arnoldi, filminstruktør Anna Emilie von Lowzow, sognepræst Kathrine Lilleør, godsejer Peter Zobel, politikeren Bertel Haarder (V), journalist Didder Rønlund, politikeren Mogens Lykketoft (S), forhenværende forlægger Otto B. Lindhardt, forfatteren Benny Andersen og hustru Elisabet Ehmer, frisør Dennis Knudsen, journalist Cecilie Frøkjær-Jensen, Lise Nørgaards tre døtre, fem børnebørn og tolv oldebørn.

Benny Andersen, som har kendt Lise Nørgaard, siden de skrev satire til DR's ”Uha Uha” i 1970'erne havde en ode med, som han fremførte til stor applaus



Ode til Lise

Lille Lise voksede op

Og blev ikke bare stor, men

mor til vores MATADOR!



Det siges, at om hundred år

er alting glemt…Hov hov!

Det mener mange her bestemt

er snik og snak, det rene gak!



Måske det skæve tårn i Pisa,

men aldrig skønne Mona Lisa,

og slet, slet ikke MATADOR!



Så til lykke Lise Nørgaard

Med de næste hundrede år!



Blandt gæsterne var også komponisten Bent Fabricius-Bjerre, som har skrevet musikken til ”Matador”. Da han banede sig vej gennem myldret og tog plads ved klaveret, og de kendte toner fra serien lød, var der flere af gæsterne, som holdt deres smartphones over hovederne for at indfange øjeblikket. Efter godt halvanden times tid stillede Lise Nørgaard sig foran mikrofonen smilende og i vanligt fattet stil. Hun syntes, dagen havde været utrolig.



”Det er værd at blive 100 år,” sagde hun og tilføjede:



”Men jeg kan godt sige til jer alle, som har sådan en dag til gode. I skal samle kræfter. Det kræver altså en vis kondition at blive 100 år, men det har været dejligt og over alt forventning at se den fest, som har været omkring mig. Det er jo helt ufortjent”.

Fødselaren havde meddelt, at hun ikke ønskede sig gaver. Og der var heller ikke meget at se på gavebordet, men professor i filosofi ved Københavns Universitet Vincent Hendricks var en af dem, som alligevel havde taget en gave med til Lise Nørgaard: Hans nye bog om fake news, som udkommer senere på sommeren. Han tror, den vil interessere hende.



”Hun bliver aldrig mæt på det, hun ikke forstår.”