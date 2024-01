Litteraturanmelder efter plagiatanklage: Jeg har været uansvarlig

Tidligere litteraturanmelder og klummeskribent for Berlingske Katherine Diez har haft en uansvarlig, sløset og usystematisk arbejdsmetode, som har medført en række fejl.

Sådan skriver hun i et opslag på det sociale medie Instagram efter anklager om plagiat i hendes arbejde på samme medie.

- Jeg lever for at skrive og er derfor dybt ulykkelig over det skete, lyder det.

Hun kan ikke udelukke, at der i hendes produktion af artikler, klummer og anmeldelser kan findes flere tilfælde, hvor der skulle være blevet kildehenvist, men hvor det ikke er sket.

Efter en række henvendelser har Berlingske igangsat en undersøgelse af sagen. Det sagde Berlingskes kulturredaktør, Birgitte Borup, til avisen onsdag.

Der er blevet sået tvivl om troværdigheden i Diez' arbejde fra tiden på mediet, som strækker sig fra 2018 til 2022.

I de år var hun tilknyttet kulturredaktionen som freelancer.

- Jeg vil først og fremmest understrege, at jeg har den største respekt for andres forfatteres værker, og jeg har aldrig haft ønske om at plagiere nogens tekster, skriver Diez på Instagram torsdag.

Mediet Kulturmonitor skrev mandag, at Katherine Diez tilsyneladende havde lånt "rundhåndet" af alt fra amerikanske universitetsstuderendes opgaver til danske litteraturanmeldelser i opslag på sin Instagram-profil uden at kreditere ophavsmændene.

Der er blandt andet tale om hele passager, der tilsyneladende er kopieret, oversat til dansk og indført direkte på Diez' egen profil.

Det har dog ikke været anklager, som har været nødvendige for Berlingske at handle på, mener Birgitte Borup. Her har der nemlig været tale om eksempler fra Diez' Instagram-profil i tiden, efter at hun har arbejdet på Berlingske.

Birgitte Borup understreger overfor Berlingske, at det er anklager om plagiat af hele tekststykker i avisen, der har givet anledning til en undersøgelse.

Berlingske skrev onsdag, at man er "gået på jagt efter en kvalificeret person", der skal foretage undersøgelsen.

