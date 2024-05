Livgarden spiller op til fællessang på kongens fødselsdag

Hvis man søndag middag tropper op på Amalienborg Slotsplads kan man synge "I dag er det kongens fødselsdag" til et bagtæppe af musik fra Den Kongelige Livgarde.

Livgarden spiller nemlig op til fællessang søndag, når kong Frederik fylder 56 år. Det siger musikdirigent for Livgarden Michael Thomsen.

- Der har alle mulighed for at synge med, siger han.

Fejringen søndag ser lidt anderledes ud, end den vanligvis gør for kong Frederik. Det er nemlig hans første fødselsdag som regent, siden han overtog rollen efter dronning Margrethe i januar.

Kongen har overtaget samme tradition som sin mor med balkonvink. På sin fødselsdag vil han med sin familie træde ud på balkonen på Frederik VIII's Palæ for at blive fejret af befolkningen.

Den Kongelige Livgarde vil, som traditionen byder på regentens fødselsdag, have røde gallauniformer på, som bruges ved særlige lejligheder.

Michael Thomsen fortæller, at musikken, der bliver spillet af Livgarden igennem Københavns gader på vejen op til slotspladsen, hvor det store vagtskifte finder sted 11.50, også er i traditionens ånd.

- Kongehuset har valgt, at vi kører traditionelt, så vi kører efter de traditionsrige forskrifter.

På vejen gennem byen spiller Livgarden en række af de kongelige marcher.

Koncerten sluttet af med "Kronprins Frederiks Honnørmarch", da der endnu ikke er lavet en ny march i anledningen af hans nye titel som konge.

Resten af dagen fejres under private former, oplyser kongehuset.

Kong Frederik tog mandag hul på fejringen af sin fødselsdag med det årlige motionsløb Royal Run.

Løbet havde sin debut i 2018 i forbindelse med, at kongen fyldte 50 år.

Det er blevet afholdt hvert år siden debuten med undtagelse af 2020, som blev aflyst på grund af coronapandemien.

I 2018 var der 70.938 tilmeldte, og i år blev rekorden sat med mere end 95.000 tilmeldte.

Kongen deltog selv i tre af løbene i tre forskellige værtsbyer på dagen.

Ligesom fødselsdagen er kong Frederiks første som regent, var deltagelsen i motionsløbet det samme. Her føltes det dog ikke så anderledes for kongen som de tidligere år.

- Det er ligesom at løbe som kronprins. Jeg har fået et nyt karosseri, men motoren er den samme, lød det med et glimt i øjet fra kongen, da han kom i mål på sin sidste rute.

/ritzau/