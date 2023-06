Livreddere advarer kraftigt mod at bade i tordenvejr

Bad aldrig i tordenvejr.

Så klar lyder advarslen fra TrygFondens livreddere mandag, hvor kraftig regn og tordenvejr ventes at ramme det meste af landet.

- Der er ingen øget risiko ved at bade, når der er skybrud. Men hører du tordenbulder eller ser lyn, skal du skynde dig op på stranden og søge ly – allerhelst i en bygning eller i en bil med fast tag og lukkede vinduer, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Hvis ikke det lader sig gøre, så sæt dig på hug, og krum dig helt sammen, så din kropsoverflade bliver så lille som muligt, forklarer Anders Myrhøj.

- Lyn slår som regel ned i genstande, der rager op i luften. Derfor skal man aldrig søge ly for eksempel under et træ, lyder det.

Advarslen kommer mandag, hvor det meste af landet står over for et rigtig uvejr.

En koldfront skal passere landet fra vest mod øst, og i den forbindelse kan der komme kraftige byger, torden, hagl og kraftige vindstød.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt et varsel om lokale skybrud og torden. Varslet dækker den nord- og østlige del af Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster samt Bornholm.

De første skybrud har allerede mandag formiddag ramt flere kommuner i det vestjyske.

Et skybrud er defineret ved, at der falder 15 millimeter regn eller derover i løbet af 30 minutter.

Hvis vejrforholdene på stranden pludselig ændrer sig drastisk, vil livredderne altid advare badegæsterne, ligesom de vil hejse det røde flag i toppen af livreddertårnet.

Det røde flag betyder, at badning frarådes, fordi forholdene er livsfarlige. Det kan være meget store bølger, kraftig strøm eller netop risiko for torden.

Livredderne fraråder desuden unødig brug af mobiler og andet elektronisk udstyr, når det tordner. Hold også fingrene fra for eksempel hegn, rækværk og apparater forbundet til el- og telefonnet.

Det bedste er at søge indenfor. Men en bil med lukkede døre og vinduer er også et godt sted at søge ly, oplyser TrygFonden Kystlivredning.

/ritzau/