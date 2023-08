Livreddere kommer med opfordring efter redning af seks børn

Det er afgørende at være opmærksom på sine børn, når de vil ud at bade ved de danske kyster.

Sådan lyder det fra TrygFonden Kystlivredning, efter at livreddere i sidste uge måtte komme seks børn til undsætning, da de blev fanget i et revlehul ved Hvide Sande.

Ingen af børnene kom til skade, men de var tilsyneladende ikke på stranden sammen med en voksen, fortæller Anders Myrhøj, som er kystlivredningschef hos TrygFonden Kystlivredning.

- Vandkanten er det mest dynamiske sted på planeten, hvor elementerne mødes, og vejret lige pludselig kan slå om. Og når det gør det, så ændrer badeforholdene sig også, siger han.

Et revlehul er en fordybning i en revle, hvor strømmen er ekstra stærk. Det bliver også kaldt et hestehul. På grund af den stærke strøm kan man risikere at drukne.

Det er vigtigt, at man som voksen er tæt på, så man kan gribe ind, hvis ens børn kommer i problemer, fortsætter Anders Myrhøj.

- Helt grundlæggende er det vores oplevelse, at vores strandgæster er rigtig gode til at holde øje med deres børn. Men der er jo altid den impulsivitet, der er i børn, som gør, at det kræver fuldstændig opmærksomhed hele tiden, siger han.

Anders Myrhøj siger, at livredderne gerne vil hjælpe. Men han understreger, at det er forældre, som har ansvaret for at passe på børnene.

- Du kan slippe dine børn løs ude i haven, men du kan altså ikke slippe dem løs ude ved havet. Der er for stor omskiftelighed i forholdene derude, siger han.

Han opfordrer til, at man sørger for, at en badetur er en familieoplevelse, og at man bader sammen med sine børn.

- Sørg for, at du får afkodet, hvad det er for nogle forhold, du sender dit barn ud i - og også dig selv, lyder det fra Anders Myrhøj.

Hvis man er i tvivl, eller vil være sikker, kan man også spørge livredderne på stranden, om der er forsvarlige badeforhold.

