Livstidsfange dømt for drab skal prøveløslades efter 36 år

66-årige Seth Sethsen, der for 36 år siden blev idømt livstid for drab, kan måske komme på fri fod igen inden længe.

I hvert fald skal Kriminalforsorgen fastsætte vilkår for en prøveløsladelse af livstidsdømte Seth Sethsen, der er blandt de personer, der har siddet fængslet i længst tid i Danmark i nyere tid.

Det har Østre Landsret torsdag besluttet.

Seth Sethsen har siden 1985 siddet bag tremmer.

I 1985 skød og dræbte han en taxachauffør i hans hyrevogn i Albertslund.

Den dengang 30-årige Seth Sethsen blev få dage efter drabet anholdt. Han erkendte at have dræbt taxachaufføren Kurt Gaarn-Larsen.

Men de to dræbende skud blev ifølge hans forklaring affyret ved et uheld, da der opstod tumult i forbindelse med et røveri, han ville begå.

Den nu 66-årige Seth Sethsen har flere gange søgt om at blive løsladt. Det seneste forsøg blev, som de foregående, afvist af Kriminalforsorgen. Seth Sethsen fik derfor indbragt sagen for retten.

Retten i Glostrup afviste i maj en løsladelse, men nu har Østre Landsret besluttet, at han skal løslades, hvis han kan overholde en række betingelser fastsat af Kriminalforsorgen.

Seth Sethsen forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn, lægger ikke skjul på sin tilfredshed med sagens udfald.

Ifølge Henrik Stagetorn skal Kriminalforsorgen nu udarbejde vilkår og rammer, som Seth Sethsen skal overholde i forbindelse med en prøveløsladelse. Det er derfor uvist, præcis hvornår en løsladelse kan komme på tale.

- Der skal nu iværksættes skridt mod en prøveløsladelse. Det er glædeligt, at der endelig kommer gang i det, siger advokaten.

- Man kan også se ud fra afgørelsen, at landsretten ikke har været videre tilfreds med Kriminalforsorgens behandling af ham.

Vilkårene, som Kriminalforsorgen fastsætter, kan for eksempel være, at den dømte holder sig fri af misbrug og møder op til samtaler. Hvis vilkårene ikke overholdes, bliver man fængslet igen.

Under et retsmøde i Østre Landsret argumenterede advokat Camilla Skadborg, der repræsenterede Kriminalforsorgen, at det ikke ville være på sin plads at løslade Seth Sethsen.

Det skyldes, at han igennem længere tid har nægtet at samarbejde med Kriminalforsorgen, lød det fra hende. En påstand, som Seth Sethsen har afvist.

Henrik Stagetorn argumenterede for, at der snart måtte ske noget, og det har landsretten altså været enig i.

/ritzau/