Lizette Risgaard undskylder for upassende opførsel

Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard giver en uforbeholden undskyldning til personer, der har oplevet, at hun har opført sig upassende.

Det sker i et opslag på Facebook.

Torsdag aften skrev flere medier, at der var indkaldt til et hastemøde i organisationens forretningsudvalg fredag morgen, fordi formanden af flere i FH anklages for krænkelser og upassende adfærd.

I opslaget skriver hun, at en række personer har henvendt sig til Ekstra Bladet og Berlingske og fortalt, at hun har opført sig upassende.

- Konkret har personerne oplevet uønsket fysisk berøring - eksempelvis at jeg har haft min hånd for længe på deres ryg, når jeg har givet dem et kram, at jeg har taget dem på numsen og har danset for tæt på dem - eller at jeg på anden måde har opført mig upassende i sociale sammenhænge, skriver hun på Facebook.

Hun skriver videre, at hun er dybt berørt af historien og meget ked af det, og at det aldrig har været hendes intention at overskride nogens grænser.

/ritzau/