Lizette Risgaards afløser i Fælledparken: Mit livs tale

Det var et par hektiske døgn, der kulminerede for Ditte Gottlieb Bredahl, da hun mandag stod i Fælledparken for at tale ved 1. maj-arrangementet i anledning af arbejdernes internationale kampdag.

Lørdag fik formanden for HK Kommunal Hovedstaden at vide, at hun skulle afløse Lizette Risgaard som hovedtaler. Det skete, efter at formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation var gået på orlov.

Søndag morgen forlod Lizette Risgaard så endegyldigt posten som FH-formand, efter at det var væltet frem med anklager fra yngre mænd om, at hun havde udvist upassende adfærd over for dem.

- Muligheden for at sige noget herinde er jo kæmpestor, siger Ditte Gottlieb Bredahl i Fælledparken efter talen.

- Jeg har været vildt nervøs og vildt spændt, og det tænker jeg også er helt naturligt. Det skal man være, når man får sådan en stor mulighed.

- Det er helt sikkert mit livs tale og mulighed, og jeg synes, at det gik godt, siger hun.

Sagen om Lizette Risgaard kom frem torsdag aften, og to et halvt døgn senere var hun færdig som FH-formand.

Den grænseoverskridende adfærd havde stået på over en del år, og den handlede for det meste om, at Lizette Risgaard havde svært ved at holde hænderne for sig selv.

De blev ifølge de yngre mandlige ansatte i FH ved flere lejligheder placeret på deres numse ved festlige lejligheder.

FH's forretningsudvalg satte fredag en advokatundersøgelse i gang, men lod i første omgang Lizette Risgaard blive siddende som formand.

Den manøvre lykkedes dog ikke, og efter massivt pres fra blandt andre flere af FH's egne medlemsforbund gik Lizette Risgaard lørdag på orlov.

Søndag trak hun sig så helt som formand.

Ditte Gottlieb Bredahl kom selv ind på sagen med Lizette Risgaard i sin tale mandag i Fælledparken.

- Jeg var slet ikke i tvivl om, at selvfølgelig skulle jeg nævne det. Hvis jeg ikke sagde noget om det, ville jeg virke utroværdig.

- Det, jeg sagde i talen, var simpelthen, at man kan selvfølgelig ikke være formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og stå i spidsen for tillid og godt arbejdsmiljø, hvis man har krænket sine yngre medarbejdere. Punktum, siger hun.

/ritzau/