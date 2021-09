Lodsejere går i retten: Ønsker fredning af Stevns Klint fjernet

55 lodsejere stævner Miljø- og Fødevareklagenævnet i en civil retssag ved Retten i Roskilde.

Det sker, efter de har søgt om og fået fri proces af Procesbevillingsnævnet.

Lodsejerne vil have klagenævnets fredningsafgørelse om Stevns Klint omgjort og kendt ugyldig.

Det skriver det sjællandske medie sn.dk.

Advokat Håkun Djurhuus har på vegne af lodsejerne nu stævnet nævnet.

- Jeg mener, lodsejerne har en rigtig god sag. Og det kan man jo også konkludere, at Procesbevillingsnævnet synes, da de mener, at sagen har så principiel værdi, at de har givet lodsejerne fri proces til at føre sagen ved de almindelige domstole.

- Det ville de ikke have gjort, hvis der ikke var en stor sandsynlighed for, at lodsejerne vinder sagen. Det er jo offentlige midler, sagen nu skal føres for, siger Håkun Djurhuus til sn.dk.

Ligesom sine klienter mener advokaten, at fredningen ikke har været nødvendig og at hele forløbet har været meget atypisk. Især, hvis man kigger helt tilbage til den første afgørelse fra 2004, som endte med, at en fredning blev afvist af det daværende Naturklagenævn.

Håkun Djurhuus siger videre, at "det er en krænkelse af den private ejendomsret, når man på denne måde vil ekspropriere lodsejernes ejendom".

Inden 24. september skal sagsøgte have givet skriftligt genmæle ved byretten i Roskilde.

Stevns Klint blev en del af Unescos verdensarvsliste i 2014. Siden blev området fredet i 2021.

Fredningen giver "de bedste forudsætninger for at beskytte området og sikre en bæredygtig udvikling", lyder det på Stevns Kommunes hjemmeside om fredningen.

/ritzau/