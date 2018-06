Løgismose tilbagekalder kyllingelår efter bakteriefund

Risiko for at blive smittet med campylobacter, får Løgismose til at kalde 156 pakker kyllingelår tilbage.

Løgismose tilbagekalder 156 pakker kyllingelår, der er solgt i Netto-butikker øst for Storebælt samt i Føtex Food butikker.

Det skriver Løgismose i en pressemeddelelse fredag.

Firmaet har valgt at tilbage kalde partiet, da der er påvist for højt indhold af campylobacter i kyllingelårene.

Det medfører en risiko, hvis kødet ikke bliver gennemstegt, eller hvis det krydsforurener andre fødevarer. Det vil medføre, at man kan blive smittet med campylobacter.

Symptomerne på det kan være diarré, kvalme, mavesmerter, opkast og feber.

Det er Løgismose Kyllingelår med sidste anvendelsesdato 4. juni 2018 og Lotmærkning 1391800921, der er tale om.

Dem, der er berørt af hændelsen og skulle ligge inde med kyllingelårene, bør kassere produktet eller levere dem tilbage til den butik, hvor det er købt.

/ritzau/