Løkke afviser analyse bag anerkendelse af Palæstina som vej til fred

Flere og flere EU-lande vil anerkende Palæstina som en selvstændig stat for at skabe momentum bag en tostats-løsning.

Men det er ikke den rette vej at gå, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Han deler ikke analysen af, at en tidlig anerkendelse af Palæstina vil bane en ny vej for fred.

- Vi har forskellige vurderinger af, hvilken rolle forskellige lande skal spille.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den danske regering vil meget gerne være med i et internationalt forsøg på at skabe momentum bag en fredsaftale, siger udenrigsministeren.

Men hidtil har landes anerkendelser af Palæstinas selvstændighed ikke givet pote.

- Sverige anerkendte Palæstina for nogle år tilbage, og det skabte ikke noget momentum. En række andre lande har gjort det, uden at der kom nogen tostats-løsning ud af det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Fundamentet for at anerkende Palæstina som stat er ikke til stede endnu. Det kræver, at et land har kontrol over eget territorium og fungerende myndigheder, og "det er ikke situationen lige nu", siger Løkke.

Onsdag gik Irland, Norge og Spanien ud med meldingen om, at de vil anerkende Palæstina som selvstændig nation.

I forvejen anerkender ni andre EU-lande en palæstinensisk stat.

Danmarks position er i stedet, at anerkendelsen skal fungere som en gulerod for enden af fredsprocessen for at få trukket Palæstina mod en tostats-løsning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi forbeholder beslutningen til den dag, der er en irreversibel fredsproces, der med sikkerhed fører derhen, og det vil give mening at lave den her anerkendelse, siger Lars Løkke Rasmussen.

Selv om flere lande presser på for at få en tostats-løsning i spil, er de umiddelbare udsigter svære.

Hamas vil "udrydde Israel", siger Lars Løkke Rasmussen.

- Og lige nu har vi en regering i Israel, der heller ikke synes at have appetit på en tostats-løsning.

Det skal dog ikke forhindre et langsigtet arbejde for at sikre en fred.

- Vi deltager ivrigt i alle de muligheder, vi har for at fremme det her, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/