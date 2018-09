Løkke afviser behov for loft over familiesammenføring lige nu

Tyskland har indført loft over familiesammenføringer. Det kan ifølge Løkke - måske - komme på tale i Danmark.

Danmark har i øjeblikket ikke behov for at indføre et loft over familiesammenføringer, hvilket i sidste måned er indført i Tyskland.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som torsdag skal til Tyskland for at deltage i partiet CSU's sommermøde.

Her vil Løkke se, om Danmark kan blive inspireret af det tyske loft.

- Der er ikke dramatisk behov for, at vi har det, men derfor kan der være behov for at kigge på, om det kan være nyttigt at have til fremtiden måske, siger Løkke.

Den tyske regering har fra 1. august sat et loft, så højst 1000 flygtninge med såkaldt subsidiær beskyttelsesstatus kan få familiesammenføring.

Det dækker over, at flygtningene ikke er personligt forfulgt, men flygter fra generelle vilkår såsom krig.

Danmark har, modsat Tyskland, indført en regel om, at flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus - altså dem, der ikke er individuelt forfulgt - skal vente tre år, før de kan søge familiesammenføring.

Dansk Folkeparti, regeringens støtteparti, mener, at Danmark skal lade sig inspirere af Tyskland og indføre et loft.

Blandt andet det emne skal drøftes, når regeringen og DF senere på året skal forhandle om et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken.

Der skal fokus på hjemsendelse i stedet for integration af flygtninge, mener DF.

- Tyskland har lavet et loft, da de er noget mere pressede, end vi er, siger Løkke.

I Danmark er situationen "pænt under kontrol", som Løkke formulerer det.

- Vi har en aftale med DF om, at vi her i efteråret skal diskutere, hvordan vi justerer vores udlændingepolitik, så der kommer et stærkere fokus på, at man tager tilbage, hvis man ikke har et beskyttelsesbehov længere.

- Der er vi inspireret af det, der foregår i Tyskland, og vi vil gerne drøfte det.

- Men hvis man overfører det tyske loft til Danmark og regner det om til danske forhold, så ville vi ikke ramme noget loft, selv om der var et loft, siger Løkke.

/ritzau/