Løkke afviser diskussion om valg hvis statsministeren får Nato-post

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) afviser at svare på, om der skal holdes nyvalg, hvis Mette Frederiksen bliver generalsekretær for Nato.

Det er et hypotetisk spørgsmål, siger Løkke efter et møde for Nato-landenes udenrigsministre i Oslo torsdag.

I forbindelse med mødet gav Lars Løkke Rasmussen et interview med TV 2, hvor Moderaternes partileder fastslog, at det vil rejse en række spørgsmål for regeringen, hvis Mette Frederiksen forlader posten.

Ikke mindst, fordi det særlige regeringsprojekt mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne "i høj grad" er personbåret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spørgsmål: Hvis personen i spidsen for projektet forsvinder, kan du så støtte en ny socialdemokratisk statsminister eller skal vi have et nyvalg?

- Det vil jeg slet ikke stå her og spekulere i. Jeg gav et interview, og jeg gav det svar, jeg gav, og så er der ikke basis for at sige mere om det.

- Jeg er ikke bekendt med, at der er nogen, der kandiderer til specielle poster overhovedet. Hvis den situation opstår, må vi diskutere det, siger Lars Løkke Ramussen

Spørgsmål: Men du åbner selv diskussionen ved at sige, det vil rejse mange spørgsmål. Et af de spørgsmål, som mange vælgere sikkert gerne vil have svar på, er, om vi får nyvalg eller en ny socialdemokratisk statsminister, hvis Mette Frederiksen skulle forsvinde eksempelvis til Nato?

- Det er hypotetiske spørgsmål. Det er ikke mig, der åbner for dem. Det er jer journalister, der spørger, og så giver jeg det svar, jeg kan give.

Spørgsmål: Men du har givet et svar, som kunne tyde på, at der er noget om snakken. Det hører man også på Nato-mødet. Norges statsminister kalder hende blandt andet en af Europas dygtigste statsministre. Er du ikke med til, at denne diskussion nu kommer til at fortsætte?

- Nej. Journalisterne har et ansvar for de spørgsmål, som de stiller mig. Og jeg prøver at gøre mig umage i at svare på dem. Jeg er i øvrigt enig med den norske statsminister i, at vi har en meget, meget dygtig dansk statsminister, siger Lars Løkke Rasmussen.

Løkkes interview til TV 2 har vakt opsigt. Ikke mindst fordi kutymen er at sige "ingen kommentarer" til spørgsmål om, hvorvidt en dansk statsminister kandiderer til en international toppost.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til TV 2 går Løkke dog ind i diskussionen. På spørgsmålet om, hvad han selv ville gøre i Mette Frederiksens situation, siger Løkke:

- Jeg ville gøre mig mine overvejelser. For vi har haft valg for kun et halvt år siden. Og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personbåret i den forstand, at det hviler jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti med den raison d'etre, at vi skulle lave en ny konstruktion i dansk politik, og at Mette Frederiksen, da valget blev udskrevet, satte sin egen person ind på det.

- Det er lige løbet i gang. Altså, det, synes jeg, rejser mange spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på, siger Lars Løkke Rasmussen til TV 2.

Mette Frederiksen har flere gange afvist, at hun er kandidat til posten som afløser for Jens Stoltenberg. Flere medier har skrevet, at hendes navn er på bordet blandt de 31 Nato-lande.

Stoltenberg har tidligere meddelt, at han vil træde tilbage, når hans nuværende periode udløber til oktober.

Også andre navne end Mette Frederiksens er i spil til posten. Blandt andre er EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Estlands premierminister, Kaja Kallas, blevet nævnt som bud på den i givet fald første kvindelige generalsekretær for Nato.

/ritzau/