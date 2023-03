Løkke afviser at kommentere partikollegas møgsager: Perspektivløst

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) var onsdag ude med riven efter pressen, da et flertal i Folketinget præsenterede oprettelsen af en ny Ukraine-fond.

En journalist fra B.T. benyttede lejligheden til at spørge til sager om folketingsmedlem Jon Stephensen (M) fra hans tid som teaterdirektør på Aveny-T.

- Bruger du denne her lejlighed til at stille det spørgsmål? Det synes jeg, er fuldstændig perspektivløst og pinligt for dansk presse. Vi står her, fordi der er krig i Ukraine og lancerer en milliardfond, sagde Lars Løkke.

Jon Stephensen har på det seneste været i vælten med en række sager.

Han blev fyret som direktør for Aveny-T i maj sidste år, efter at bestyrelsen havde mistet tilliden til ham. På det tidspunkt havde han været teaterdirektør siden 2011.

Bestyrelsesformanden for Aveny-T, Henning Dyremose, har i februar fortalt, at fyringen af Jon Stephensen blandt andet skyldtes, at han havde forfalsket en af teaterets bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Derudover har TV 2 beskrevet, hvordan Jon Stephensen ifølge en lang række kilder fra teaterbranchen skabte et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd i sin tid på teatret.

Men onsdag ville udenrigsministeren altså ikke forholde sig til sin partikollega.

- Jeg synes, I skal til at vågne lidt op. I går morges (tirsdag, red.) sprang der en nyhed i de russiske medier omkring Nord Stream 2.

- Den var der hele dagen, mens I drønede rundt på Christiansborgs gange og snakkede om boligsager og teaterdirektører, siger Lars Løkke onsdag.

I forbindelse med et gruppemøde i Moderaterne tirsdag afviste Lars Løkke Rasmussen at svare på flere spørgsmål om Jon Stephensen.

Han udtalte sig i sidste uge om sagen.

- Jeg både håber og tror, at der er mere i Jon Stephensen end det billede, der er tegnet de sidste dage. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg kan ikke lide det billede, der er tegnet.

- Det kan Jon Stephensen heldigvis heller ikke selv, har jeg set. Han har været ude at undskylde. Det er jo kun Jon Stephensen selv, der kan reparere på det – kald det tillidskløft, eller hvilket ord man nu vil bruge. Det kan jeg ikke gøre for ham, sagde Lars Løkke i sidste uge.

