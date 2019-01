Løkke: Bånd til Indien har været frosset ned men er tøet op

Der er et stort potentiale i samarbejde og eksport til Indien, udtaler statsministeren under et besøg.

De danske relationer til Indien, verdens største demokrati, har været fastfrosset i en årrække.

Men nu glæder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sig fredag under et besøg i landet over, at de endelig er tøet op.

Han glæder sig over, at Danmark og Indien er enige om at styrke samarbejdet på flere planer.

- I stedet for alle de løse aftaler, er Modi (premierminister Narendra Modi, red.) og jeg enige om, at vi skal rykke samarbejdet et niveau op, så vi forbereder et egentligt strategisk partnerskab, som det Danmark allerede har i dag med Korea og Kina.

- Så vi får en ordentlig og mere permanent ramme omkring vores samarbejde. Det er der et bredt perspektiv i, siger Løkke i en kommentar.

Han peger på, at den danske eksport til Indien udgør 0,4 procent, svarende til 3,5 milliarder kroner, af den samlede danske eksport. Dermed er der et kæmpe perspektiv.

- Jeg skal ikke sætte mål på det, men det skal være meget, meget, meget, meget mere. I Danmark skal vi arbejde med, hvad vi vil bruge det til og sætte nogle mål, siger Løkke uden at ville pege på målet.

Forholdet mellem landene har været anstrengt i en årrække på grund af den danske våbensmugler Niels Holck.

I 1995 medvirkede Holck til at nedkaste våben til oprørere i den indiske delstat Vestbengalen.

Derefter flygtede han til Danmark.

Indien har længe ønsket Holck udleveret til retsforfølgelse, men det har Østre Landsret afvist.

Sagen om Niels Holck blev ikke nævnt med et ord, men det kom op på mødet i april, forsikrer Løkke.

/ritzau/