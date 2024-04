Løkke beder Israel tænke sig grundigt om inden svar på iransk angreb

Det "vigtigste overhovedet lige nu" er, at situationen i Mellemøsten ikke eskalerer yderligere.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) søndag eftermiddag, efter at iranske angreb med droner og missiler ramte Israel natten til søndag.

- Jeg håber, at man i Israel tænker sig godt og grundigt om, inden man tager stilling til, hvordan man håndterer, hvad der er sket i nat, siger Løkke.

Han gentager budskaber, som han også delte på det sociale medie X natten til søndag: fordømmelse af angrebet og opfordring til deeskalering.

- Iran har i årevis destabiliseret hele regionen via deres proxyer: Hizbollah, Hamas, houthierne. Jeg tror også, man skal tænke Hamas-angrebet 7. oktober ind som et udtryk for, at der sidder folk i Teheran (den iranske hovedstad, red.), der ikke var glade for den normaliseringsproces, der var i gang.

- Men det er et voldsomt skridt op ad eskalationsskalaen, at man for første gang nogensinde laver et direkte militært angreb fra Iran ind i Israel, siger Løkke.

Israels militær meldte søndag morgen dansk tid ud, at Iran havde affyret over 300 droner og missiler. Ifølge militæret blev 99 procent af disse afværget.

Israel skal selvfølgelig tage angrebet ilde op, siger Lars Løkke Rasmussen. Det gør Danmark også.

- Men man skal hæfte sig ved Israels overmåde store militære overlegenhed. Det giver en styrke, og med den styrke bør der også være rum til besindighed og omtanke.

- Det er dét, jeg håber sætter sig i det israelske krigskabinet, så vi undgår en åben krig.

Israels krigskabinet holder søndag eftermiddag møde.

