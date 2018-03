Løkke besøger to af de hårdeste ghettoer i landet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Gellerupparken i Aarhus torsdag og Motalavej i Korsør fredag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har for alvor rettet fokus på ghettoerne i Danmark. Torsdag besøger han Gellerupparken i Aarhus, og fredag gæster han Motalavej i Korsør.

Det oplyser Statsministeriet.

Besøgene finder sted, kort efter at regeringen præsenterede sit ghettoudspil med titlen "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030".

Begge steder er ifølge udspillet blandt de 16 hårdeste ghettoområder i Danmark.

- Der er huller i danmarkskortet, hvor jeg ikke kan genkende det, jeg ser.

- Jeg bliver meget bekymret over, at der i vores land eksisterer enklaver isoleret fra det omkringliggende samfund, siger Løkke i en pressemeddelelse.

- Vores samfundskontrakt falder fra hinanden, når alt for mange

forsørges af det offentlige, og alt for få har et reelt job, siger Løkke.

