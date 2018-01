Løkke danser igen på en moralsk tynd line

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser på forhånd i et samråd i Folketinget at svare på, hvilke gaver han har fået fra fiskeriets såkaldte kvotekonger. ”En privatsag”, mener han, men både medier og opposition vil intensivere jagten på et svar. Løkke har åbenbart intet lært af sine tidligere ”sager”

De holder vejret i Venstres gruppeværelse på Christiansborg. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har sagt ja til at møde op i endnu et åbent samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at svare på en stribe spørgsmål om sine relationer til de såkaldte kvotekonger inden for fiskeriet.

Baggrunden er artikler i Ekstra Bladet om, at Løkke som statsminister i 2016 tilbragte en uges ferie i et sommerhus i Skagen, ejet af fiskeren John-Anker Hametner Larsen fra Thyborøn.