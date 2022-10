Løkke: Det er helt urealistisk at blive statsminister igen

På trods af pres fra andre politikere, mener Løkke ikke, at det er realistisk, at han bliver statsminister.

Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, anser det som "helt urealistisk", at han skulle ende med at blive statsminister efter valget.

Løkke har i sin tid som formand for Venstre tidligere indtaget Statsministeriet to gange.

Adspurgt om det er helt udelukket, at Løkke ville melde sig som statsministerkandidat, svarer han, at han "ikke kan se, at det skulle tjene noget formål", hvis han melder sig ind i kampen om at blive statsminister.

Det siger han, til trods for at den konservative statsministerkandidat, formand Søren Pape Poulsen, på vej til søndagens debat mellem statsministerkandidater sagde, at "det ville være supergodt, hvis Løkke bliver statsministerkandidat".

Artiklen fortsætter under annoncen

Da Venstres statsministerkandidat, formand Jakob Ellemann-Jensen, blev spurgt, om han helst ville vælge mellem Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke som statsminister, svarede han:

- Det skulle i hvert fald ikke være Mette Frederiksen, sagde Ellemann om den nuværende statsminister.

Manden i midten, Lars Løkke, tager de borgerliges statsministerkandidaters ord som "to positive bemærkninger" og ser gerne sig selv tage medansvar for en regering.

- Vi så meget gerne en regering, hvor Venstre, Konservative og Socialdemokratiet indgik. Vi tager også gerne et medansvar for det, siger Lars Løkke uden at uddybe, hvad et sådant medansvar vil betyde.

- Vi er udfordret af, at der ikke er nogle af de partier, der kan se det behov, mens et andet kun kan se det behov under det vilkår, at man selv skal sidde for bordenden. Det er meget betingelsesbåret for nuværende, siger han.

Lars Løkke Rasmussen noterer sig, at både Henrik Dam Kristensen (S) og Inger Støjberg (DD) mandag har forsøgt at afkræve ham et svar for, om han vil pege på en rød eller blå statsminister.

- Henrik Damm siger, at en stemme på os, er en stemme på de blå, men Inger Støjberg siger, at en stemme på os, er en stemme på de røde.

- Det er jo egentligt bare et vidnesbyrd om, at vi er ude efter det, som vi er ude efter, nemlig en regering over midten, der tager ansvar for nogle grundlæggende forandringer, siger Lars Løkke.

I den seneste Voxmetermåling står Moderaterne til at få 11 mandater.

Rød blok står til 84 mandater, men blå blok står til 80 mandater. Dermed står ingen af blokkene til at kunne mønstre de 90 mandater, der skal til for at kunne danne et flertal efter et valg.

/ritzau/