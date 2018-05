Løkke: Det er ikke antallet af stramninger der er vigtigt

Det er for sort-hvidt at gøre udlændingepolitik op i stramninger og lempelser, mener statsministeren.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vakte sidste år international opmærksomhed, da hun fejrede regeringens udlændingestramning nummer 50 med en kage.

Men for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er antallet af stramninger af udlændingepolitikken ikke afgørende. Det gør han klart under Folketingets afslutningsdebat onsdag.

- Det er ikke antallet af dem, der er vigtige. Og hvornår man kan sætte flag i en lagkage. Det er effekten af dem, siger Løkke.

- Jeg gik til valg på, at Danmark skal være lukket for dem, der ikke vil. Og åbent for dem, der kan og vil.

Statsministeren nævner, at den tidligere regering under socialdemokratisk ledelse lempede udlændingepolitikken 45 gange. Alligevel mener han altså ikke, at man skal tælle op på den måde.

- Det er min og regeringens linje. Derfor ser jeg ikke udlændingepolitikken som et valg mellem at stramme og lempe. Det er for unuanceret. Det er for sort-hvidt, siger statsministeren.

De Radikale, der var med i den tidligere regering, har talt op, at ud af de 45 lempelser, står de 14 stadig ved magt. Blandt andet blev der - med opbakning fra Venstre - indført mulighed for dobbelt statsborgerskab.

Listen af lempelser, der stadig står ved magt, tæller også bedre hjælp til ofre for menneskehandel og lempede krav til forskeres opholdstilladelse.

Partileder Morten Østergaard (R) påpeger under debatten, at den nuværende regering også forsøger at få lempet udlændingepolitikken på nogle områder.

Blandt andet vil regeringen gerne give udlændinge med arbejdstilladelse bedre mulighed for at have bijob.

Løkke forklarer, at regeringens politik skal gå på to ben. Det ene ben handler om at stramme op på asylpolitikken. Det andet ben, der handler om, at Danmark skal have et åbent arbejdsmarked, går det mere trægt med, erkender statsministeren.

- Vi er blevet omringet af et flertal, siger Løkke med henvisning til, at DF og S er gået sammen om at blokere flere af regeringens forslag på det område.

/ritzau/