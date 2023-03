Løkke er kålhøgen om sundhedsvæsenet: Vi har gjort det før

Sundhedsvæsenet er i dag bedre, end det har været nogensinde før, selv om der er sprækker.

Det mener de tre toppolitikere fra regeringen, som tirsdag præsenterer den nu tredje kommission. Den skal om et år komme med bud på, hvordan kriserne i sundhedsvæsenet bliver løst.

Statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har i årtier haft ansvaret for Danmark og har om nogen det politiske ansvar for sprækkerne.

Alligevel er netop de tre politikere de rigtige til at lappe sundhedsvæsenet sammen. Det mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der har været statsminister ad to omgange og er tidligere sundhedsminister.

- Jeg vil også gerne vedkende mig arv og gæld, det vil vi alle sammen. Det kålhøgne svar er, at når man skal sætte os i spidsen for det, så er det, fordi vi har gjort det før med succes.

- Når jeg sammenligner det sundhedsvæsen, jeg blev minister for i 2001, med det, vi har nu, så er det på alle strækninger bedre.

- Så er der konkrete udfordringer oven på corona, hvor tingene er spidset til. Men danske kræftbehandlinger har for eksempel taget et tigerspring frem, siger Løkke.

Som statsminister for Venstre foreslog han i 2019 i en sundhedsreform blandt andet at nedlægge regionerne, der driver sundhedsvæsenet.

Så der er taget tilløb før, påpeger han.

- Jeg kan så også huske, at jeg for fem-seks år siden sagde, at nu skal vi nok tage det næste skridt, hvis ikke det skal sande til, siger han.

Siden kom der et regeringsskifte, men nu er tiden rigtig, mener han.

- Nu er vi et sted, som er et godt sted i den politiske danmarkshistorie, hvor der er en regering af forskellige partier, som siger, at det ikke skal være en kastebold eller en konflikt med hurtige løsninger.

- Nu pålægger vi os i fællesskab den opgave at træde et skridt tilbage og give det et ordentligt serviceeftersyn. Det er det, der betrygger mig i, at vi kommer til at lykkes, siger Løkke.

Mette Frederiksen har mistet sin mor til kræft og er pårørende på ny. Hun påpeger, at flere og flere overlever sygdommen end tidligere.

- Hvis ikke vi får truffet nogle mere grundlæggende beslutninger, er det et trafikuheld i langsom gengivelse, men det kommer ikke til at ende godt. Derfor synes regeringen, at vi skal bygge videre på det, der er lykkedes.

- Med det vi står over for som samfund, skal der tages mere grundlæggende beslutninger.

- Danskerne skal ikke sidde derhjemme og dukke nakken og tænke: "Har vi slet ikke foretaget os noget de seneste 30 år?". Der er taget nogle tigerskridt fremad, nu skal vi tage de næste tigerskridt, siger hun.

Sophie Løhde er sundhedsminister og mangeårig sundhedsordfører og anerkender, at der er huller i sundhedsvæsenet, som trænger til et plaster.

- Jeg påtager mig det fulde ansvar for arv og gæld. Der er sket enorme fremskridt i vores sundhedsvæsen, ikke mindst på kræftområdet og hjerteområdet.

- Der er også ting nu, som begynder at gå den anden vej og kalder på, at vi tager de næste store skridt for at sikre, at vi ikke få vendt udviklingen, så det ender med et decideret tilbageskridt. Det ser vi måske konturerne af, siger hun.

/ritzau/