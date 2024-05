Løkke er klar til at stifte EU-gæld for at sikre Ukraine

Udenrigsminister og partiformand Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne er klar til at stifte EU-gæld med solidarisk hæftelse for at investere i Ukraines, Danmarks og EU's sikkerhed.

Det siger han til Jyllands-Posten.

- Jeg vil gerne sige, at jeg tror, det er uomgængeligt, at vi kommer til at se på, hvordan vi i Europa rejser nogle nye, kollektive friske penge til at løfte nogle af de her prioriteter, siger han.

Danmark har sammen med Holland og Sverige været blandt de lande, som har ønsket at holde på pengene i forhold til EU. Men det mener Løkke, at vi skal gøre op med.

Han understreger, at det ikke er en regeringsudmelding, men udelukkende et udtryk for Moderaternes holdning.

Lars Løkke "noterer sig", at statsminister Mette Frederiksen (S) efter sit besøg hos Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, tidligere i maj "gjorde sig lignende tanker".

Derfor synes han nu også, at han kan "formidle sine egne tanker", siger han til avisen.

Solidarisk hæftelse betyder, at hvis lande som Grækenland og Frankrig ikke betaler deres del af regningen, så hæfter Danmark og resten af EU-landene for den samlede gæld.

/ritzau/