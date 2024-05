Løkke erkender at have gennemført skadelig politik for havmiljøet

Lars Løkke Rasmussen erkender nu, at han tidligere som statsminister har gennemført politik, der har været med til at ødelægge havmiljøet.

Det siger han til Politiken.

Udtalelsen kommer i forbindelse med et nyt udspil fra Moderaterne, der vil øge indsatsen i EU for at forbedre havmiljøet.

Det nye udspil vil indføre nye, skrappere krav til EU's medlemslandes håndtering af vandmiljøområder.

Men en del af de problemer, det danske havmiljø oplever, stammer ifølge eksperter fra den landbrugsaftale, Lars Løkke Rasmussen som Venstre-statsminister stod i spidsen for at gennemføre i 2015, skriver Politiken.

Aftalen tillod landmænd at øge brugen af kvælstof på deres marker.

Reguleringen heraf blev baseret på frivillighed, som siden har vist sig ikke at levere.

Flere fagfolk advarede mod, at landbrugsaftalen ville blive skadelig for havmiljøet, men Løkkes regeringen vedtog den alligevel.

Mandag fortæller han til Politiken, at der ved alle politiske beslutninger vil være eksperter, der fortæller en politiker, at de tager fejl.

Lars Løkke Rasmussen peger på, at "nogle parter" dengang sagde, at landbruget ad frivillighedens vej kunne løse opgaven med at begrænse og reducere kvælstofudledningen.

- Der var en politisk ambition om at lave en reduktion, og der var nogle parter, der sagde, at det kan vi gøre på den her måde. Så var der nogen, der sagde, at det, tror vi ikke, kommer til at ske. Og de fik desværre ret. Og jeg er sådan set rigtig ked af, at de fik ret, siger han til avisen.

Som formand for Moderaterne er han nu optaget af, at man skal kunne lære af sine fejl.

De nye toner glæder Danmarks Naturfredningsforening, hvor præsident Maria Reumert Gjerding understreger, at politikerne bliver nødt til at lære af sine fejl for at komme havmiljøet til hjælp.

/ritzau/