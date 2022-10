Løkke finder folkestyret sygt og ordinerer en advokat

Samarbejdet i Folketinget fungerer ikke, mener Moderaternes Lars Løkke Rasmussen.

Der er ifølge Løkke ingen vej uden om en advokatvurdering, som kan rense luften og afgøre, om statsminister Mette Frederiksen (S) kan stilles for en rigsret på baggrund af Minkkommissionens beretning fra juni.

- Jeg er sikker på, at hvis vi ikke får sat et værdigt punktum for denne sag, så gambler vi med folkestyret, uanset hvilken regering der kommer efter dette valg, siger Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen.

Udtalelsen falder, efter at Venstre og De Konservative igen og igen spurgte Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, tidligere på dagen:

Har Mette Frederiksen begået fejl i håndteringen af sagen om aflivning af mink, hvor der ikke var lovhjemmel til aflivning af alle mink.

Statsministeren har hidtil veget uden om at sige, at hun begik fejl. I stedet har hun konstateret, at der blev begået fejl, og at sagen har fået konsekvenser for en minister og for embedsmænd.

Minksagen er blevet gift for folkestyret, påpeger Lars Løkke Rasmussen under Folketingets åbningsdebat.

- Jeg er ekstremt bekymret over den polarisering, der er i samfundet. Jeg er ekstremt bekymret over den måde, man taler til og i særlig grad om statsministeren. Og i måden man taler til navngivne embedsmænd. Det skal vi virkelig passe på med, siger han.

Moderaterne går til valg på en regering hen over midten. Partiet går til valg på at samle en regering med både røde og blå.

At dømme på de seneste meldinger virker det som et umuligt projekt, da alle partier på den borgerlige fløj afviser et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet eller andre røde partier.

Ifølge Lars Løkke er der behov for en ny måde at samarbejde på, hvis "man skal træffe de nødvendige beslutninger".

- Man så det på partilederdebatten dagen før udskrivesen af valg, da den konservative formand på 10 sekunder solgte ud af alle de mærkesager, han gik til valg på, fordi Inger Støjberg ikke kunne lide dem, siger Løkke.

- Der var man i gang med at lave det store gyldne kompromis, fordi det skulle indgås derovre på den blå banehalvdel. Det duer ikke, tilføjer han.

Moderaternes leder refererer til en ordveksling under DR Debatten tirsdag aften, da Støjberg blandt andet sagde, at hun ikke kunne acceptere De Konservatives ønske om at afskaffe topskatten.

/ritzau/