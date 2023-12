Løkke flyver til USA for at underskrive forsvarsaftale

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er torsdag i Washington for at underskrive forsvarssamarbejdsaftalen mellem Danmark og USA.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen, som vil betyde amerikanske soldater på dansk jord, blev præsenteret af statsminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) tirsdag.

Nu skal Løkke mødes med den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, så begge lande formelt kan underskrive aftalen.

- Jeg ser frem til at underskrive og bekræfte aftalen med den amerikanske udenrigsminister, siger Løkke og tilføjer, at også konflikten i Mellemøsten bliver et tema:

- Nu og her er der behov for en humanitær våbenhvile, så der kan komme hjælp frem til den nødlidende civilbefolkning.

- På længere sigt skal vi have genstartet en fredsproces frem mod en tostatsløsning. Her spiller amerikanerne en helt central rolle, som jeg tror på, Danmark og EU kan være med til at understøtte. Blandt andet ved at fortsætte vores tætte dialog med landene i regionen.

Foruden soldater vil der også være amerikansk materiel på dansk jord. På tirsdagens pressemøde kaldte Mette Frederiksen aftalen for et "nybrud".

Det er uvist, hvor mange amerikanske soldater der kommer til Danmark. Det vil blandt andet afhænge af den aktuelle situation og behovet.

Aftalen er uopsigelig de første ti år. Herefter kan den opsiges med et års varsel. USA får med aftalen adgang til tre militære områder i Danmark: flyvestationerne Karup, Aalborg og Skrydstrup.

USA står i udgangspunktet selv for at retsforfølge eventuelle lovovertrædelser fra amerikanske soldater i Danmark.

Troels Lund Poulsen sagde tirsdag, at han regner med, at aftalen vil tage et år at få igennem Folketinget. Der ventes et stort flertal.

Aftalen omfatter ikke Grønland eller Færøerne. USA har lignende aftaler med andre skandinaviske lande, nemlig Finland, Sverige og Norge. Også Polen, Tjekkiet og Ungarn har lignende aftaler med USA.

