Løkke går efter at få de afgørende mandater

Intet partiprogram. Ingen kandidater. Bortset fra partistifteren selv.

Det er faktum for tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, som onsdag rundede de nødvendige 20.182 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

- Jeg er først og fremmest taknemmelig for, at så mange danskere vil give det her politiske projekt en chance, siger Løkke om det, han kalder en milepæl for sit nye politiske projekt.

Et parti er Moderaterne ikke helt endnu, erkender han. Det bliver det først efter kommunalvalget i november.

Artiklen fortsætter under annoncen

Først der vil Løkke fremlægge Moderaternes partiprogram. Og kandidatliste. Om det bliver før nytår eller først efter, vil han ikke svare på.

- Vi er ikke et parti. Det er vi heller ikke blevet i dag. Nu har vi passeret en vigtig milepæl. Men når vi laver et parti, og det gør vi efter kommunevalget, så er vi opstillingsberettiget, siger Løkke.

1. januar i år meddelte Løkke, at han forlod Venstre efter 40 års medlemskab. Kort efter dannede Løkke et politisk netværk, som siden hen er blevet til Moderaterne.

Ved 2019-valget fik Løkke som daværende statsminister og V-formand over 40.000 personlige stemmer.

Løkke vil ikke sige så meget om sine forventninger til sig selv eller Moderaterne i forbindelse med et valg. Men han har et drømmescenarie.

- Jeg skal ikke udtrykke forventninger. Vi har en klar ambition om at komme i Folketinget. Ultimativt på en måde, hvor en regeringsdannelse ikke kan finde sted uden om os, uden at vi har en afgørende stemme.

- Ønskesituationen er, at det, vi kan definere som blåt, ikke har flertal uden at kigge til os, og at der heller ikke er et flertal den anden vej rundt, siger Løkke.

Han vil ikke svare på, om Moderaterne peger på den nuværende statsminister, Mette Frederiksen (S), eller på Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen som statsminister.

- Alt det vender vi tilbage til. Vi er ikke et parti endnu, siger Løkke, der var Venstres formand fra 2009 til 2019, og som fortsat er medlem af Folketinget.

Kort efter 2019-valget opstod der et internt opgør i Venstre, hvor Løkke og tidligere næstformand i Venstre Kristian Jensen spillede hovedroller.

Det endte blandt andet med, at Løkke forlod posten som formand for Venstre. Det skete efter et tungt pres fra baglandet.

Moderaterne har ifølge Løkke som mål at favne midten i dansk politik for at holde yderfløjene fra indflydelse.

Det er uvist, om Løkke hiver velkendte navne ind i sit nye parti. Det kan være politikere fra Venstre eller andre fra det politiske miljø. Heller ikke det vil han sige for meget om.

- Vi arbejder benhårdt på de indre linjer og er i gang med at identificere mennesker rundt omkring i det danske samfund, som har lyst til at tage en for demokratiet.

- Vores tanke er, at vi skal prøve at finde folk, der i modsætning til mig selv ikke alle sammen er nogle, som har gået rundt i korte bukser i de politiske ungdomsorganisationer. Men som har et afsæt i hverdagen og i virkeligheden. Altså har en faglig indsigt i deres politikområder.

- Vi har en pæn stor bruttoliste, og vi er i gang med at lave et politisk program, og vi offentliggør det, når vi er klar, siger Løkke.

Han mener ikke, at det er så afgørende, om kandidaterne kommer fra det politiske miljø.

/ritzau/