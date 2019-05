Løkke glæder sig over stemmeprocenten og Venstres gode valg

Venstre bliver det største danske parti i Europa-Parlamentet med fire mandater. Det glæder statsministeren.

Røgen fra søndagens valg til Europa-Parlamentet har ikke lagt sig endnu, men slutspurten mod folketingsvalget 5. juni er allerede sat ind dagen efter EP-valget.

Mandag er statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Køge for at føre valgkamp. Og det er med et solidt rygstød efter søndagens EP-valg.

Her fordoblede Venstre antallet af mandater fra valget i 2014. Fra to til fire. Det gør Venstre til det største danske parti i Europa-Parlamentet.

- Det skaber en god følelse i Venstre, at vi op mod målingerne leverede et godt valgresultat til Venstre, siger Løkke til TV2 News.

Han glæder sig desuden over stemmeprocenten på 66. Løkke er blevet kritiseret for at placere folketingsvalget 5. juni i stedet for 26. maj sammen med EP-valget.

Men stemmeprocenten var lig med rekord. Før i år var den højeste danske valgdeltagelse ved et valg til EU-Parlamentet 59,5 procent. Det var i 2009.

Ved seneste EU-parlamentsvalg i 2014 stemte 56,3 procent af de stemmeberettigede.

- Jeg har godt nok lagt øre til mange mennesker, der har sagt, at det dummeste, man kunne finde på, var at lægge parlamentsvalget midt i en folketingsvalgkamp, siger Løkke.

- Jeg er helt sikker på, at det har skabt en øget interesse, at der har været så meget fokus på politik. At vi så havde den højeste valgdeltagelse ved noget Europa-Parlamentsvalg, er et cadeau til danskerne, siger Løkke.

Han fastholder, at han er optimist frem mod folketingsvalget, selv om Løkke og Venstre i målingerne står til at miste regeringsmagten.

- I Venstre tror vi på vores projekt, siger han.

