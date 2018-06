Løkke håber på fælles europæisk modtagecenter

Drøftelserne om et nyt europæisk asylsystem er nået langt. Modtage- og udsendelsescentre i Europa er på vej.

Et nyt europæisk asylsystem er på vej. Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin grundlovstale i Aarhus-forstaden Højbjerg.

Her løfter statsministeren sløret for de drøftelser, som han har ført med en række andre europæiske lande den senere tid.

- Vi taler helt konkret om projekter, der kan løbe et nyt europæisk asylsystem i gang.

- Hvor omdrejningspunktet kunne være fælles modtage- eller udsendelsescentre i Europa.

- Men for at sige det ærligt: I et land, som ikke er på migranternes eller menneskesmuglernes liste over foretrukne destinationer, siger han.

Tidligere har det været diskuteret, om man kunne oprette modtagecentre i tredjelande, blandt andet i Afrika.

Men nu arbejdes der altså på at oprette centre inden for Europa. Og man er langt i drøftelserne, understreger statsministeren.

- Baseret på mine drøftelser med andre europæiske ledere og på den dialog, som er i gang på embedsmandsniveau, så er det min forventning, at vi i løbet af i år vil kunne tage de første skridt, hedder det i talen.

Her konstaterer statsministeren også, at selv om antallet af nye asylansøgere i Danmark er det laveste i ni år, så duer det nuværende asylsystem ikke længere.

Det skal det nye system rette op på.

- Det vil i sig selv have en stærk forebyggende effekt, hvis asylansøgere ved, at et ophold i Danmark ophører, så snart man får afslag på asyl, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger dog, at der er mange praktiske, økonomiske og juridiske problemstillinger, som stadig ikke er løst.

/ritzau/