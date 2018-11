Løkke hælder mest til et dansk ja til bankunionen

Skal Danmark være med i bankunionen eller ej? Det blev debatteret ved en folkehøring om fremtidens EU.

Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om Danmark i fremtiden skal være en del af en fælles europæisk bankunion.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har dog i lyset af de seneste sager om skattesnyd og hvidvask talt for, at Danmark kommer med i bankunionen.

Og det slår Løkke igen fast under en folkehøring om EU i Odense, hvor der søndag er partilederrunde.

- Der er mere og mere, der tyder på, at det vil være klogt at gå med i bankunionen. Vi ser flere og flere banditter i habitter, som laver grænseoverskridende økonomisk kriminalitet, siger Løkke.

- Vi har set hvidvask-skandaler, hvor der ikke er nogen tvivl om, at et stærkere samarbejde mellem de europæiske landes finanstilsyn ville have været det bedste.

- Der er meget i tiden, der taler for, at det kunne ende med et ja, siger Løkke.

Bankunionen omfatter alle banker i eurolandene samt bankerne i de øvrige EU-lande, som vælger at deltage.

Til efteråret 2019 kommer der en rapport, der skal bruges som grundlag for Danmarks endelige afgørelse om deltagelse i bankunionen.

Det er regeringen, som har nedsat et udvalg, der på baggrund af erfaringerne med bankunionens virke indtil nu og i lyset af briternes farvel til EU skal vurdere, hvorvidt Danmark bør blive en del af bankunionen eller ej.

