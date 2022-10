Løkke har ikke tænkt sig at melde sig som statsministerkandidat

To gange tidligere har Lars Løkke Rasmussen prøvet at være statsminister.

Men ifølge den tidligere Venstre-mand og nu Moderaternes politiske leder bejler han ikke til en tredje gang som statsminister, selv om det emne ellers har fyldt en del inden søndagens debat mellem de tre statsministerkandidater på DR1.

Løkke melder sig ikke på banen som den fjerde statsministerkandidat sammen med Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) slår han fast.

- Så ville folk tænke, at så gik det bare ud på, at han bare ville være statsminister igen. Og det er ikke det, som det gik ud på, siger Løkke til DR2 om sin egen person og et muligt statsministerkandidatur.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge de seneste meningsmålinger står Moderaterne til at få afgørende indflydelse på, hvem der bliver statsminister efter folketingsvalget 1. november.

Han har selv udtalt at ville have en regering hen over den politiske midte. Løkke har endnu ikke sagt, hvem han peger på som statsminister.

På vej ind til tv-debatten bliver både Pape og Ellemann-Jensen spurgt ind til netop Løkke.

- Det ville være fantastisk, hvis han var her i aften. Det er supergodt, hvis han bliver statsministerkandidat, siger Pape til de fremmødte medier om Løkke og et muligt statsministerkandidatur fra Løkkes side.

Hvis Ellemann-Jensen skulle vælge mellem Frederiksen og Løkke som statsminister, svarer Venstres formand:

- Det skulle i hvert fald ikke være Mette Frederiksen.

Løkke siger dog, at han gerne ville have været til stede side om side med de tre statsministerkandidater i trioens sidste tv-duel inden valget.

- Det kunne have været sjovt at være med i debatten. Jeg ville gerne have været med for at diskutere politikken, siger han til DR2.

Løkke var statsminister første gang fra 2009 til 2011. Anden gang var det fra 2015 til 2019. Begge gange som Venstres formand. Løkke forlod formandsposten kort efter valget i 2019 efter heftig intern krise i Venstre. I begyndelsen af 2021 takkede Løkke af i Venstre, og derefter tog Moderaterne form.

/ritzau/