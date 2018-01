Løkke holdt møde med storfiskere før gilde i Løkkefonden

Løkke drøftede fiskeriets udfordringer på møde med storfiskere umiddelbart inden gilde i LøkkeFonden.

Sagen om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) relation til nogle af landets største fiskere fortsætter med Løkkefonden som omdrejningspunkt.

På samme dag som fondens nytårskur i januar 2016 mødtes Løkke med en mindre kreds af fiskere og drøftede en presserende dagsorden i dansk fiskeri, nemlig bestanden af den største industrifisk, tobis.

Det skriver FødevareWatch - to dage før, at Løkke på et samråd i Folketinget skal gøre rede for sin relation til de såkaldte kvotekonger.

Løkke bekræfter i et skriftligt svar til FødevareWatch, at han mødtes med flere erhvervsfolk i forbindelse med LøkkeFondens nytårskur i Thyborøn den 31. januar 2016.

- Det er helt rigtigt, at vores lokale folketingsmedlem Thomas Danielsen (V) og jeg havde et orienteringsmøde med en række erhvervsfolk om blandt andet fiskeriets betydning i området.

- Det er helt på linje med alle mulige andre møder, jeg har. På samme måde som jeg har mødt landmænd med et stærkt engagement på deres felt, fagforeningsfolk der kæmper for deres medlemmer og erhvervsledere med markante synspunkter på erhvervspolitik.

- Det er med til at nuancere og kvalificere min viden om områderne. Men ingen af disse møder er på nogen måde styrende for hverken min eller regeringens politik, siger Løkke i en skriftlig kommentar til FødevareWatch.

Oppositionen vil på onsdagens samråd blandt andet have at vide, hvilke gaver, Løkke har modtaget fra storfiskere.

Spørgsmålet rejser sig, efter Ekstra Bladet har afdækket, at storfiskeren John-Anker Hametner har givet Løkke en uges gratis brug af et sommerhus i Skagen til en anslået værdi af 10.000 kroner i fødselsdagsgave.

John-Anker Hametner står samtidig i spidsen for det årlige nytårsgilde i Thyborøn, hvor der indsamles penge til LøkkeFonden.

Den 21. januar kunne han overrække en check på 372.829 kroner, hvor over halvdelen - 190.004 kroner - ifølge Ekstra Bladet blev doneret af John-Anker Hametner og 11 andre storfiskere og fiskerivirksomheder.

LøkkeFonden, som Lars Løkke Rasmussen har stiftet for at hjælpe unge drenge på ret køl, har i dag hans kone, Sólrun Løkke Rasmussen, som bestyrelsesformand.

/ritzau/