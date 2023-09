Løkke: Intet mærkeligt i topministeriers inddragelse i våbensag

Det er ikke opsigtsvækkende, at Statsministeriet og Udenrigsministeriet var involveret i det omstridte våbenkøb af artillerisystemer fra israelske Elbit.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

- Der er ikke noget som helst overraskende i, at både Statsministeriet og Udenrigsministeriet har hørt om - og i et eller andet omfang været inddraget i - hele spørgsmålet omkring våbenleverancer, siger Lars Løkke Rasmussen tirsdag efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Altinget beskrev mandag de to ministeriers involvering.

Mediet har fået aktindsigt i en såkaldt aktliste fra Udenrigsministeriet. Her ses det, at de to topministerier holdt møder og var i korrespondance med Forsvarsministeriet i ugerne op til våbenkøbet.

Oplysningerne fra aktlisten viser ikke noget om, hvorvidt de to ministerier har et ansvar for de fejl, der er begået i forløbet.

Altinget har endnu ikke fået udleveret nogle af dokumenterne fra listen.

Men mediets oplysninger har fået flere partier i Folketinget til at mene, at Statsministeriet og Udenrigsministeriets rolle i våbensagen også skal undersøges i den advokatundersøgelse, som Folketinget er ved at tegne linjerne til sammen med forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Lars Løkke Rasmussen siger, at "spørgsmålet, om hvad der skal undersøges og ikke undersøges, overlader jeg fuldstændig til andre".

Han slår igen fast, at det er helt naturligt med koordinering mellem de tre ministerier.

- Det ville være mere mærkeligt, hvis Statsministeriet og Udenrigsministeriet var holdt hen i total uvidenhed om, at man havde tænkt sig inden for rammerne af en milliardstor Ukrainefond, vi har sat af, at levere nogle specifikke våbensystemer.

- Det, ville jeg synes, ville have været nærmest bizart, siger han.

Troels Lund Poulsen erklærer sig enig med udenrigsministeren.

Han vil hellere ikke svare på, om de to topministeriers rolle også skal undersøges, og henviser til, at det drøftes med partierne.

Men forventningen er, at der ingen udgangen af september "vil være enighed om rammerne".

Våbensagen har blandt andet ført til, at departementschef i Forsvarsministeriet Morten Bæk blev blevet hjemsendt og siden forflyttet til Finansministeriet.

Under hans ledelse har Forsvarsministeriet givet forkerte oplysninger til Folketinget om våbenkøbet fra Israel. Herefter blev der også skrevet forkerte oplysninger i den redegørelse, der skulle forklare forløbet.

/ritzau/