Løkke: Jeg har som alle andre ret til et privatliv

Lars Løkke Rasmussen fastholder, at det er privat, hvem han spiser middag eller bruger sin fritid med.

Har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fået andre gaver af de såkaldte kvotekonger end det sommerhusophold, som har været omtalt i Ekstra Bladet?

Har Lars Løkke Rasmussen deltaget i andre fester med storfiskere end Thyborøn-fiskeren John-Anker Hametners Larsens firmafest?

Det ville Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, vide på onsdagens samråd om statsministerens relation til de såkaldte kvotekonger.

Men det får hun ikke svar på. Spørgsmålene er ikke rimelige, siger Lars Løkke Rasmussen på samrådet:

- Jeg forstår interessen. Og det ville på alle måder være rigtig let at svare. Men det er bare ikke i orden, at jeg skal gøre det. Jeg har ligesom alle andre ret til et privatliv.

- Hvem jeg spiser middag med, hvem jeg bruger min fritid med, det er et privat anliggende.

- Det afgørende er, om jeg har relationer, der er styrende for min eller regeringens politik. Det kan jeg garantere, at jeg ikke har. Det er det afgørende, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren fastslår, at der ikke er krav på at få aktindsigt i eller oplysninger om private forhold. Det kan eksempelvis være fester, som Løkke deltager i som privatperson:

- Min hustru og jeg blev inviteret med (til John-Anker Hametners firmafest, red.). Jeg er ikke forpligtet til at føre liste over, hvilke aftenfester jeg eller Sólrun deltager i.

- Når jeg optræder i min egenskab af statsminister, har vi en åbenhedsordning. Når jeg modtager gaver i min egenskab af statsminister, så har vi en åbenhedsordning. Men ligesom alle andre her har jeg ret til et privatliv, siger Lars Løkke Rasmussen.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, mener dog, at der kan være forhold i privatsfæren, som kan have offentlighedens interesse.

- Det er præcis det, der gør sig gældende her, siger Nicolai Wammen.

Lars Løkke Rasmussen fastslår dog igen, at han ikke har haft relationer med såkaldte kvotekonger, der har været styrende for regeringens fiskeripolitik.

Derfor er deltagelsen i firmafesten og modtagelse af et sommerhusophold en del af privatlivets fred, mener han.

- Det er i overensstemmelse med de retningslinjer, som Folketinget har vedtaget. Det går jeg ud fra, at der er en fælles forståelse om. Ellers må man lave reglerne om, siger Lars Løkke Rasmussen.

