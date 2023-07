Løkke kalder bogafbrænding foran ambassade for skændig handling

Det er udtryk for "en skændig handling" at krænke andres religion.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) lørdag, efter at en bog fredag blev brændt af ved den irakiske ambassade i København.

Han fordømmer handlingen.

- Jeg fordømmer den slags dumheder, som en lille håndfuld enkeltpersoner lavede i går foran den irakiske ambassade, siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

- Det er en skændig handling at krænke andres religion. Det gælder både afbrænding af koraner og andre religiøse symboler. Det har intet andet formål end at provokere og skabe splittelse.

Afbrændingen, som udenrigsministeren henviser til, skete fredag eftermiddag foran den irakiske ambassade.

Københavns Politi har oplyst, at "en bog" blev brændt af ved den irakiske ambassade. Politiet vil dog ikke præcisere, at det lige netop var et eksemplar af Koranen, der var tale om.

Det var gruppen Danske Patrioter, som stod bag fredagens afbrænding. Det oplyser politiet til DR.

Episoden har ført til, at det irakiske udenrigsministerium natten til lørdag dansk tid har udsendt to pressemeddelelser, hvor det fordømmer koranafbrændinger i både Danmark og Sverige.

Efterfølgende forsøgte hundredvis af demonstranter i de tidlige morgentimer at trænge ind i ambassadeområdet i Iraks hovedstad, Bagdad.

Demonstranternes mål skal ifølge nyhedsbureauet AP have været Danmarks ambassade. Men det fremgår ikke af historien, om demonstranterne erklærede den danske ambassade for et mål.

I Danmark er det ikke ulovligt at brænde bøger af.

Det lægger Lars Løkke Rasmussen også vægt på.

- Det er ikke ulovligt at afholde den slags demonstrationer i Danmark.

- Vi har ytringsfrihed i Danmark, og afbrænding af religiøse bøger er ikke en strafbar handling, siger udenrigsministeren.

Lars Løkke Rasmussen siger videre, at han på nuværende tidspunkt ikke har indkaldt irakiske diplomater til samtale om situationen.

Men han er glad for, at de irakiske myndigheder "har håndteret nattens demonstration i Bagdad professionelt og i tråd med vores forventninger om, at de beskytter vores ambassade".

/ritzau/