Løkke kunne spare millioner på ét valg men vil have debat

Der er brug for en fyldig debat, og derfor vil statsministeren have to valg, selv om det vil koste millioner.

Det giver god mening at afholde et folketingsvalg og et valg til EU-Parlamentet hver for sig, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Også selv om det ville spare flere millioner kroner, hvis de to valg blev slået sammen.

- Jeg synes, at der er god grund til, at de skal afvikles hver for sig. Jeg synes, at vi har brug for en lang valgkamp, for der er mange store spørgsmål i tiden. Vi lever i usikre tider, siger statsministeren tirsdag efter et arrangement kaldet Mediernes Årsdag.

Han peger på den amerikanske præsident, Donald Trump, Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, briternes udtræden af EU og situationen herhjemme med Stram Kurs og Nye Borgerlige.

Statsministeren udskrev tirsdag eftermiddag valg til Folketinget onsdag 5. juni. Valget til EU-Parlamentet finder sted søndag 25. maj. Dermed er der halvanden uge imellem de to valg.

Der findes ikke en decideret opgørelse af, hvad det koster at afholde et valg. Det er kommunerne, der afholder langt hovedparten af udgifterne ved valgene. Et forsigtigt bud er et godt stykke over 100 millioner kroner.

Selv om der kan spares penge, er der brug for en fyldig debat, mener statsministeren.

- Jeg synes, det er respektfuldt over for Europa-parlamentsvalget, at det kan afvikles for sig selv. Jeg synes, det klæder både den ene og den anden debat, at der er et vis overlap.

- Det er baggrunden for, at det bliver Europa-parlamentsvalget den 26. maj, og demokratiets fineste festdag grundlovsdag bliver til folketingsvalget, siger han.

I 2014 var der et EU-parlamentsvalg og en folkeafstemning. Ifølge tal fra Danmarks Statistik afsatte kommunerne omkring 166 millioner kroner i 2018-priser.

I 2015 var der folketingsvalg og en folkeafstemning, hvor kommunerne afsatte cirka 225 millioner kroner. Begge tal er dog behæftet med usikkerhed, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.

