Løkke lægger regeringens forårsplaner frem

Statsministeren vil droppe ambitiøs plan om skat, erfarer TV2. I stedet vil han lægge op til mindre aftale

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holder pressemøde tirsdag klokken 12.30 for at gøre status og redegøre for regeringens planer for første halvår af 2018.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge TV2's politiske redaktør, Anders Langballe, vil statsministeren droppe den ambitiøse, store plan om skat. I stedet vil han lægge op til mindre aftale.

Det er ventet med spænding, hvordan statsministeren vil gribe forårets udfordringer an. Regeringen har nemlig et ønske om at lette skatten.

Men dens støtteparti, Dansk Folkeparti, kræver markante stramninger af udlændingepolitikken, omtalt som et paradigmeskift, for overhovedet at gå med i en aftale om skattelettelser.

De to emner var før jul tæt på at udløse en decideret regeringskrise, idet Liberal Alliance, der er med i regeringen, truede med at stemme mod regeringens eget finanslovsforslag, hvis ikke der blev indgået en aftale om skattelettelser.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl, har efter nytår gjort det klart, at en aftale om udlændingestramninger skal falde på plads, før partiet er klar til at sætte skatten ned.

Mens statsministeren selv har været forholdsvis tavs udadtil, bortset fra sin nytårstale, hvor han primært havde fokus på Danmarks udsatte boligområder.

Han gjorde det dog også klart, at det fortsat er en høj prioritet for regeringen at sætte skatten ned.

En skattereform vil hjælpe særligt mennesker med de mindste lønninger, men også danskere med almindelige lønninger, lød det fra statsministeren i nytårstalen 1. januar.

- Så det bedre kan betale sig at arbejde. Så det bedre kan betale sig at spare op til pension. Og så opsvinget ikke taber pusten, fordi vi løber tør for arbejdskraft, siger Løkke.

/ritzau/