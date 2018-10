Løkke løfter sløret for valgdato - til EU-Parlamentet

Det næste valg til EU-Parlamentet bliver søndag 26. maj 2019, afslørede Løkke i sin åbningstale.

Gækken var slået løs, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holdt den årlige tale ved åbningen af Folketinget, som ifølge Grundloven skal holdes den første tirsdag i oktober.

Det er også den sidste åbning inden folketingsvalget, som senest skal afholdes til juni næste år.

Derfor vakte det opsigt i den propfyldte folketingssal, hvor også dronning Margrethe var til stede, da statsministeren afslørede datoen for valget.

- I det nye folketingsår skal der også være valg. For dem, der ikke har tålmodighed til at vente, kan jeg i dag afsløre en dato, siger statsministeren.

Folketingssalen holdt vejret.

- Der skal være valg – til Europa-Parlamentet – til afholdelse søndag den 26. maj 2019.

- Et vigtigt valg i en særlig tid. For Danmark. Og Europa. Datoen for folketingsvalget venter jeg så med, lyder det fra statsministeren, der blev belønnet med et grin fra salen.

Danmark har i dag 13 parlamentarikere i EU-Parlamentet, men på grund af briternes udtræden skal der næste gang vælges 14 politikere til parlamentet, da Danmark får et ekstra mandat.

/ritzau/