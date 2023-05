Løkke modsiger partifælle i spørgsmål om Samsam-undersøgelse

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har aldrig ment, at forløbet om den terrordømte Ahmed Samsam skulle undersøges.

Det siger han efter et samråd om sagen mandag.

Meldingen adskiller sig fra, hvad der måtte forstås var Moderaternes linje tidligere.

Under regeringsforhandlingerne var folketingsmedlem Jon Stephensen (M) 12. december ude med en korrektion på Twitter af sin egen udtalelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg har været en tur i 24Syv-programmet "Valgt i Danmark". I den forbindelse fik jeg indikeret, at Moderaterne ikke længere ønsker en undersøgelse af FE og Ahmed Samsam.

- Det er ikke korrekt. Den ligger i retssystemet. Men vi ønsker, som sagt under valgkampen, forløbet undersøgt, skrev Stephensen på Twitter.

Også gruppeformand Henrik Frandsen var ude at slå fast, at "Moderaterne ikke har ændret politik på det her punkt".

- Vi mener det, vi hele tiden har ment. At sagen skal undersøges til bunds. Men at sagen lige nu ligger i retssystemet, sagde han, uden at præcisere, hvilken sag han omtalte.

Fra daværende politisk ordfører, Jakob Engel-Schmidt, lød det, at Jon Stephensen "har fået det galt i halsen".

Fire dage senere var tonen dog anderledes, efter Moderaterne var gået i regering med Socialdemokratiet og Venstre. Nu skulle kun FE-sagen undersøges og ikke sagen om Ahmed Samsam.

- Vi kommer til at stemme nej til det forslag. Vi ønsker en undersøgelse af FE-sagen, men vi mener ikke, at der er grund til at gå videre med Samsam-sagen, lød det 16. december fra Frandsen.

Siden har oppositionen holdt liv i muligheden for en undersøgelse gennem Granskningsudvalget, hvor Lars Løkke mandag var til samråd om sagen.

Efter samrådet bliver Løkke spurgt af Ekstra Bladet, hvorfor "han har ændret mening" om en undersøgelse af Samsam-sagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det er heller ikke rigtigt. Hvis du går tilbage og ser, hvad jeg har sagt i denne her sag, så har jeg ikke sagt noget lignende det, siger Lars Løkke.

Videre lyder det fra udenrigsministeren, at "det er forkert husket", at han skulle have rettet Jon Stephensen.

- Har du hele vejen afvist at få det undersøgt?, spørger Ekstra Bladet.

- Ja, det har jeg, svarer Lars Løkke.

Ahmed Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien. Året efter blev han idømt otte års fængsel for at tilslutte sig en terrororganisation fra 2012 til 2014.

Ifølge Berlingske var Ahmed Samsam dog blevet rekrutteret som agent i december 2012 af PET efter en rejse på egen hånd til Syrien.

Han tog efterfølgende igen til Syrien som led i hans arbejde for PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

I dag afsoner Ahmed Samsam i Enner Mark Fængsel på sjette år.

/ritzau/